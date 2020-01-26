مصيطفى: حلحلة الوضع الاقتصادي الحالي على المدى القريب في الاتجاه الإيجابي "ممكن"

تيبازة - أكد الوزير المنتدب للإحصائيات و الاستشراف، بشير مصيطفى، يوم الأحد من تيبازة أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر حاليا "ممكن حلحلته" في الاتجاه الإيجابي على المدى القريب.

و أوضح الوزير المنتدب، ردا على سؤال لوأج على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك المنظم بتيبازة، أنه "بإمكان الحكومة في إطار التضامن الحكومي حلحلة الوضع الاقتصادي الصعب على المدى القريب في اتجاه ايجابي تطبيقا للالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

و يتعلق الأمر، حسب السيد مصيطفى، بجملة من التدابير التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني" متنوع قائم على الصناعة الحقيقية و تحفيز الصادرات و التقليص من الواردات لإعادة التوازن الميزان التجاري".

و اشار الى ان "رئيس الجمهورية قال أنه لا بد من الضغط على الواردات و تحفيز الصادرات لإعادة التوازن للميزان التجاري فيما تعلق بأسواق البضائع و التقليص ما أمكن من حاجيات الخدمات التي تجاوزت ال10 مليار دولار حاليا".

و في سوق العمل، يتوجب الذهاب إلى المؤسسات الناشئة الناشطة خاصة في مجال الرقمنة لصالح مختلف القطاعات ما يسمح بإعطاء فرصة للشباب بإطلاق ملايين المؤسسات الناشئة لتلبية حاجيات السوق في هذا المجال، كما قال السيد مصيطفى.

و بخصوص سوق النقد، اوضح الوزير المنتدب ان الحكومة ستعمل على تفعيل دور بورصة الجزائر و تفعيل دور كل من النظام الجبائي و النظام الجمركي و كذا حماية الدينار من تراجع قيمته من خلال تقوية احتياطي العملة الصعبة و الاستثمار في القدرات السياحية و الفلاحية و جلب السواح.

و أشار في السياق إلي أهمية تنسيق السياسات و التضامن الحكومي، مبرزا التكامل في قطاع المالية، على غرار تنسيق النشاط الضريبي مع النشاط الجمركي لخدمة تنويع وعاء الحقوق و الرسوم و من ثمة تطوير المنظومة الجبائية لفك الارتباط بالجباية النفطية و إعطاء الأولوية للجباية العادية.

و في ظل الاستدامة، قال أن الجباية العادية هي المستديم و ليست الجباية النفطية المرهونة باحتياطي النفط و أسعاره في الأسواق العالمية التي عادة ما تتعرض لاضطرابات و تهاوي رهيب في الأسعار.