أكثر من 50 رجل أعمال ليبي بالجزائر لبحث فرص الشراكة والاستثمار

الجزائر - يشارك أكثر من خمسين رجل أعمال من ليبيا في منتدى الأعمال الجزائري-الليبي الذي سينظم يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت به اليوم الأحد المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول.

واوضحت السيدة بهلول في تصريح ل/وأج بأن هذا المنتدى الذي تنظمه الغرفة الجزائرية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لسبها يهدف لخلق فضاء تواصل بين رجال الأعمال الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الليبيين من أجل بحث إمكانيات الشراكة بين الطرفين وفرص الاستثمار في الجزائر.

كما سيتم خلال هذا اللقاء دراسة إمكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا، تضيف المديرة العامة للغرفة.

ويشمل منتدى الأعمال الجزائري-الليبي معظم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالأخص الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الفلاحية والعطور، وفقا للسيدة بهلول.