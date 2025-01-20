فلاحة: ارتفاع الإنتاج خلال الموسم 2017-2018

الجزائر - سجلت عدة شعب فلاحية ارتفاعا في الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 مقارنة بالموسم الفلاحي الذي سبقه (2016-2017)، حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويتعلق الأمر أساسا بالحبوب والمحاصيل الزراعية الموجهة للتحويل الصناعي والبقول والأعلاف والحمضيات والتمور واللحوم البيضاء والعسل في حين عرفت منتوجات فلاحية أخرى تراجعا مثل الزيتون والتين واللحوم الحمراء والفواكه باستثناء المشمش بالإضافة إلى الحليب والصوف.

وشهد الموسم الفلاحي 2017-2018 "وفرة" في الانتاج حيث قدر ب57ر60 مليون قنطار من الحبوب مقابل 7ر34 مليون قنطار خلال موسم 2016-2017 أي بزيادة 75 بالمائة (أكثر من 25 مليون قنطار) حسب الاحصائيات.

ويعزى هذا التحسن في إنتاج الحبوب لموسم الشتاء إلى الوفرة في إنتاج القمح الصلب الذي بلغ 8ر31 مليون قنطار مقابل 9ر19 مليون قنطار خلال الموسم السابق أي بزيادة 60 بالمائة.

ويرجع ذلك أيضا إلى زيادة إنتاج الشعير الذي سجل ارتفاعا ب102 بالمائة منتقلا من 7ر9 مليون قنطار إلى 6ر19 مليون قنطار.

أما فيما يخص إنتاج القمح اللين فأشارت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات إلى إنتاج قدره 8 مليون قنطار مقابل 4ر4 خلال الموسم الفلاحي السابق (+80 بالمائة).

وبالنسبة لإنتاج الشوفان فقد بلغ 18ر1 مليون قنطار مقابل 64ر0 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي السابق (+84 بالمائة).

وفيما يتعلق بحبوب موسم الصيف فقد انتقل إنتاجها من 76.060 قنطار إلى 91.340 قنطار (+20 بالمائة).

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من جهة أخرى فقد سجلت المحاصيل الزراعية الموجهة للتحويل الصناعي ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.

وقدر إنتاج الطماطم 15.406.655 قنطار خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 مقابل 12.097.326 قنطار خلال الموسم السابق (+27 بالمائة).

ونفس الأمر بالنسبة لإنتاج الفول السوداني والتبغ حيث ارتفع ب17 بالمائة و4 بالمائة على التوالي.

وفيما يتعلق بإنتاج البقول فقدر ب 1.376.378 قنطار مقابل 1.072.494 خلال الموسم السابق (+ 28 بالمائة).

وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن إنتاج جميع أنواع البقول شهد ارتفاعا : الفاصولياء الجافة (90 بالمائة) والعدس (55 بالمائة) والحمص (30 بالمائة) والفول (17 بالمائة) والبازلاء الجافة (16 بالمائة).

وبالنسبة للإنتاج الوطني من الخُضر، فقد ارتفع إلى 57ر136 مليون قنطار، مقابل 2ر130 مليون قنطار سنة 2017، أي بارتفاع قدره 5 بالمائة. وحسب النوع، فإن هذه الزيادة ناتجة عن نسب نمو ايجابية تتراوح بين 1 و64 في المائة.

وتخص أفضل نسب النمو بشكل أساسي الثوم (64 بالمائة)، والبازلاء (42 بالمائة)، والكوسة (26 بالمائة)، والقرنبيط (19 بالمائة)، والملفوف الأخضر (17 بالمائة)، والباذنجان (17 بالمائة).

وأضاف الديوان الوطني أنه "ورغم ارتفاع الإنتاج الوطني (+5 بالمائة) في 2018، سجلت بعض الأصناف نموا سلبيا (الفاصولياء الخضراء -5 بالمائة، وخضر أخرى -3 بالمائة، والبصل -1 بالمائة، والفلافل -1 بالمائة).

وفيما يخص انتاج العلف، فقد بلغ ما يقارب اجمالي 8ر48 مليون قنطار، بارتفاع يقدر ب20 في المائة مقارنة بالحملة السابقة.

كما بلغ إنتاج العلف الاصطناعي الذي يستحوذ على أكبر حصة من مجمل الإنتاج (83 بالمائة)، ما يزيد عن 40 مليون قنطار سنة 2018، أي بنسبة ارتفاع قدرها 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

أما فيما يتعلق بإنتاج الحمضيات، فقد عرف نموا تصاعديا، إذ قارب 8ر14 مليون قنطار خلال الموسم الزراعي 2017-2018، أي بارتفاع يقدر ب10 بالمائة بالمقارنة مع الموسم 2016-2017.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو انتاج البرتقال الذي بلغت نسبته 12 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الفلاحي 2017.

وبالتالي، فإن أهم ارتفاع يتعلق بإنتاج البرتقال الذي بلغ قرابة 3ر11 مليون قنطار، متبوعا بالكليمونتين (17ر2 مليون قنطار)، وأخيرا الليمون (ما يقارب 790.000 قنطار).

أما بخصوص انتاج التمور، فقد قُدّر ب9ر10 مليون قنطار، وبنسبة نمو ايجابي قدرها 3 بالمائة، مقارنة بالحملة السابقة.

كما أن قرابة 54 بالمائة من الانتاج تتشكل من التمور الجزائرية المشهورة "دقلة نور"، متبوعة بالتمور الجافة (28 بالمائة)، والبقية بنسبة 18 بالمائة من التمور اللينة.

وبالتالي، فإن هذا النمو مرده إلى دقلة نور والتمور الجافة بنسب 5 و4 بالمائة على التوالي.

من جهته، بلغ انتاج الزيتون 6ر8 مليون قنطار مقابل 80ر6 مليون قنطار في موسم 2016-2017، وبارتفاع قدره 26 بالمائة، أي بتزايد في معدل الانتاج ب1763239 قنطار من الزيتون.

وفيما يتعلق بالعسل، فقد قُدّر انتاجه في سنة 2018 بما يقارب 7.324 طن، مقابل 6.123 طن في 2017، أي بنمو يبلغ 6ر19 بالمائة.

== تراجع اجمالي زراعة الفواكه ==

وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، فقد قدر اجمالي انتاج الفواكه ب 14،8 مليون قنطار أي بانخفاض قدره 2 بالمائة مقارنة مع حملة 2017/2016.

و توضح الهيئة المكلفة بالإحصائيات أن هذا الانخفاض راجع لتقهقر الأنواع الثلاث الأولى التي تشكل قرابة 60 بالمائة من الانتاج الكلي، أي التفاح (33 بالمائة) و الاجاص (13،5 بالمائة) و كذا الخوخ (12،9 بالمائة)، حيث سجل انتاجها انخفاضا على التوالي، -1 بالمائة، -16 بالمائة و كذا -4 بالمائة.

غير أن انتاج المشماش الذي يشكل أزيد من 16 بالمائة من الانتاج الاجمالي، سجل نسبة نمو ايجابية تقدر ب2 بالمائة مقارنة مع 2017. و انخفض انتاج التين ب(-15 بالمائة)، أي خسارة 194.705 قنطار.

وفي سياق أخر، يشير ذات الديوان أن تعداد الماشية (كل الأنواع) استقر سنة 2018 في حدود 36.013.296 رأس، مع هيمنة الأغنام بقرابة 80 بالمائة.

ومقارنة مع سنة 2017، لم يسجل التعداد الاجمالي سوى زيادة ب 173.528 رأس، أي ما يعادل نسبة 0،5 فقط.

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ويضيف الديوان أن هذا الارتفاع يرجع إلى سلالة الغنم التي تميزت بارتفاع قدره 330.392 رأس مقارنة مع 2017.

أما فيما يخص انتاج اللحوم الحمراء، فقد بلغ قرابة 529.012 طن خلال سنة 2018، أي انخفاض قدره 2،7 بالمائة مقارنة مع 2017.

وبخصوص اللحوم البيضاء ، فقد استقر الإنتاج في حدود 540.369 طن، أي ارتفاع قدره 2 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وفي مجال انتاج الحليب، تشير النتائج المحققة و التي تراكمت خلال السنة المالية 2018 الى 4،21 مليار لتر من بينها جمع 933.496 مليون لتر حليب.

مقارنة بالسنة المالية 2017، عرف الحليب انخفاض في الانتاج (- 6،9بالمائة) وجمع الحليب (-4،4 بالمائة).

وتميز أيضا انتاج البيض للاستهلاك بتراجع قدره - 4،4 بالمائة، حيث انتقل من 6،57 مليار وحدة سنة 2017 ليصل الى 6،28 مليار وحدة سنة 2018.

في الأخير، استقر انتاج الصوف في حدود 37.048،5 طن في سنة 2018، مقابل 38.238،1 طن في سنة 2017، أي انخفاض قدره -3،1 بالمائة.