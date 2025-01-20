الجزائر: التضخم يستقر عند 0ر2 % على أساس سنوي إلى غاية ديسمبر 2019

الجزائر - بلغت اسعار الاستهلاك حسب الوتيرة السنوية للجزائر 0ر2 % الى غاية ديسمبر 2019، حسبما علمته "واج" من الديوان الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر ديسمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من يناير 2019 الى غاية ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2018.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر فقد سجل استقرارا حسب معطيات الديوان.

و بخصوص التغيرات الشهرية وحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 3ر0 % في شهر ديسمبر.

كما أشار ذات المصدر الى أن هذا التغير نحو الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 0ر1 % لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار اللحوم البيضاء (- 7ر17 %) و الفواكه (-0ر13 %) و البيض (- 0ر6 % ).بالمقابل عرفت بعض المنتجات التي تدخل ضمن هذه الفئة ارتفاعا في الاسعار خصوصا الخضار (+8ر6 %) .

و تابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا طفيفا بنسبة 4ر0 %.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت أيضا ارتفاعا بـ 4ر0 بالمائة في ديسمبر بينما سجلت اسعار الخدمات استقرار خلال نفس الشهر.

و حسب مجموعة السلع و الخدمات فإن ارتفاع الاسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة و الأحذية بارتفاع بلغ حوالي 8ر0 % و مجموعتي الأثاث و منتجات التأثيث (+ 5ر1 بالمائة) .

و بخصوص أسعار مجموعات الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية والمواد المختلفة فقد عرفت ارتفاعا يقدر ب 3ر0 % لكل واحدة.

أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة او باستقرار, يضيف ذات المصدر.

للتذكير فان معدل التضخم على اساس سنوي في الجزائر كان قد بلغ 3ر4 % في سنة 2018.