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عماري يكشف عن اجراءات عملية تم اتخاذها من انجاز أكبر عدد ممكن من مخازن الحبوب

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 12:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد شريف عماري، امس الخميس بالجزائر عن اجراءات عملية تم اتخاذها من اجل انجاز أكبر عدد ممكن من مخازن الحبوب قبل انطلاق حملة الحصاد والدرس القادمة.

و اثر اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب الذي تراسه الوزير، ذكر الأهداف الكبرى المسطرة في اطار استراتيجية الدولة لتطوير شعبة الحبوب منها تقليص الواردات، التحكم في الانتاج والانتاجية، عصرنة أنظمة الانتاج بواسطة العلم والبحث والابداع.

وطلب السيد عماري من أعضاء المجلس توسيع تمثيل جميع فاعلي الشعبة في المجلس خاصة المحولون بهدف الاستثمار في رفع و تحسين الانتاج الوطني للحبوب. كما طلب من المجلس وكذا اطارات الوزارة التسريع في انجاز مشاريع نموذجية لاستعمال الطاقات المتجددة في انتاج الحبوب خاصة في الجنوب وكذا عصرنة نظام التمويل الفلاحي.

ومن جهتهم ثمن أعضاء المجلس, الارادة السياسية المتوفرة لدى الدولة لمرافقة المهنيين من أجل تطوير شعبة الحبوب, كما طلبوا تكثيف وتعزيز المرافقة التقنية للفلاحين وتفعيل محطات المعاهد التقنية والبحث القريبة من مناطق الانتاج.

و خلال نفس اللقاء، ناقش الوزير مع اعضاء المكتب التنفيذي للشعبة عدة مواضيع تخص الشعبة والنتائج المحققة خلال الموسم الفارط وكذا المشاريع المختلفة التي تم الشروع فيها لتحسين اداء الشعبة مثل توسيع طاقات التخزين و السقي التكميلي والمكننة و البحث العلمي والتكوين والتنظيم وغيرها.

وأكد السيد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بعد أشغال الجمعية العامة للمكتب التنفيذي للمجلس، بحضور اطارات من الوزارة، على الاهمية التي تكتسيها هذه الشعبة الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي وكذا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية علما أن 600 الف فلاح يمارس انتاج الحبوب ناهيك عن استحواذها عن 50 بالمئة من المساحات الزراعية.

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عماري يكشف عن اجراءات عملية تم اتخاذها من انجاز أكبر عدد ممكن من مخازن الحبوب
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 كانون2/يناير 2020 12:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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