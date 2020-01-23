تنظيم الطبعة الاولى من صالون المقاولاتية في الجزائر و وهران

الجزائر - تنظم الطبعة الاولى من صالون المقاولاتية "مقاول" يومي 21 و 22 مارس المقبل بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة و 9 ابريل بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام بوهران، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للمؤسسة المنظمة.

و تهدف هذه التظاهرة الاقتصادية المخصصة لتشجيع المقولاتية (انشاء - تطوير- امتياز- ابتكار- تمويل) لكي "تكون اكبر ملتقى للمبدعين و رؤساء المؤسسات في الجزائر"، حسبما اكدته المؤسسة المنظمة تيوولت المختصة في تنظيم التظاهرات و التكنولوجيات.

كما يعتبر صالون المقاولاتية -حسب المنظمين- "اكبر ارضية" للتواصل الشبكي و الاتصال الذي يسمح للمقاولين و المبدعين و رؤساء المؤسسات بالاستفادة منها بغية تطوير شبكاتهم و مشاطرة خبراتهم و اختبار و تمويل و تطوير مشاريعهم و كذلك مرافقتهم من قبل مهنيين.

ويسعى كذلك الى تعميم روح المقاولاتية لدى الشباب و تشجيعهم على الجرأة و تحسيس الرصيد المقاولاتي للمجتمع الجزائري و العالم الاقتصادي الجزائري و تحديد حاملي أفكار المشاريع من اجل ربطهم مباشرة بمتعاملي المرافقة من القطاعين الخاص و العام و مساعدة هؤلاء الشباب على البروز امام زبائن محتملين و المستثمرين و وسائل الاعلام.

كما يقوم صالون المقاولاتية بعقد لقاءات مباشرة بين مهنيي القطاع (شبكات المرافقة - الهيئات العمومية لدعم الانشاء - البنوك - هيئات التمويل - رعاة الاعمال التجارية - المساعدة على مخططات الاعمال - الخبراء المحاسبين - المحامون - مؤسسات التامين - المشاتل - المحاضن - المساعدة على التطوير التجاري - الرقمنة - مضيفي الانترنت - متعاملي الاتصالات - الانترنت - هيئات التكوين و التدريب) و بين الزوار (مقاولون - المنشآت العاملة - رؤساء المؤسسات - مبتكرون - اصحاب المشاريع - الباحثون عن استشارة - باحثون عن معاونين - الباحثون عن تمويل).

كما تم تخصيص موقع الكتروني www.mokawil.com لهذا الحدث الاقتصادي.