تربية الخيول: وزير الفلاحة يدرس سبل اعادة بعث الشعبة وتطويرها مع المربين

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، اليوم الخميس بمقر الوزارة، ممثلي مربي و ملاك الخيول من مختلف ولايات الوطن حيث ناقش معهم عدة مواضيع تخص اعادة بعث وإطلاق شعبة تربية الخيل وتطويرها في الجزائر، حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره كذلك اطارات من الوزارة، استمع السيد عماري الى انشغالات المربين وملاك الخيول وكذا الى اقتراحاتهم الرامية الى ايجاد حلول مناسبة للمشاكل التي يواجهها المربي خاصة و والآليات التي يجب وضعها لإنعاش هذا النشاط الفلاحي ذو أبعاد تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية في عدة ولايات الوطن، حسب البيان.

و بالمناسبة، أكد الوزير على استعداد السلطات العمومية لمرافقة مهني هذه الشعبة على كل المستويات داعيا اياهم الى تنظيم انفسهم في تعاونيات فلاحية من أجل تسهيل عمليات المرافقة والتأطير خاصة فيما يخص الصحة الحيوانية وتحسين السلالات.

كما أكد السيد عماري على أهمية عصرنة هذا النشاط عن طريق الرقمنة لدعم الشفافية في التسيير وكذا تسريع تطبيق الاجراءات التي تتخذها السلطات العمومية في صالح المربين والمهنيين. كما أشار الى أهمية تثمين هذا النشاط من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأعطى السيد الوزير تعليمات لإعداد ورقة طريق، بمشاركة المهنيين خاصة مربي الخيل، لتطوير الشعبة بالارتكاز أساسا على اعادة هيكلة الديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والابل وكذا تنظيم المربين.