السيد رزيق يجتمع برئيس نادي الصناعيين والمقاولين للمتيجة

الجزائر - عقد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا مع رئيس نادي الصناعيين والمقاولين للمتيجة، كمال مولى، وعدد من أعضاء النادي، لمناقشة العراقيل التي تواجه المستثمرين المحليين ومعالجة النقائص وبحث الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاطهم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أكد السيد رزيق "استعداده الكامل لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين من خلال تذليل جميع العقبات التي تقف حجرة عثرة امام تطور مشاريعهم وتحيين القوانين وفتح ورشات عمل دورية بما يضمن استقرار نشاطهم واشراك جميع الفاعلين دون اقصاء"، حسب نفس المصدر.

كما أكد الوزير التزام الحكومة بالبقاء مجندة في خدمة المواطن على أساس مبادئ الشفافية والتشاركية وتكافؤ الفرص.

والتزم السيد رزيق بالأخذ بعين الاعتبار جميع اقتراحات المنتجين المحليين الراغبين فعلا في دعم المنتج الوطني ومناقشتها مع المعنيين إلى جانب فتح أبواب الحوار واللقاءات المباشرة بين الوازرة والمتعاملين.

كما كان اللقاء فرصة لتقديم لمحة عن اهم العمليات التي شرعت فيها دائرته الوازرة ومن بينها البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري والتي ستكون بمثابة أداة لتسويق المنتجات الوطنية وترشيد الواردات، حسب البيان.