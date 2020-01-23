إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمديرية العامة للجمارك الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك

الجزائر - ستطلق المديرية العامة للجمارك الجزائرية موقعها الإلكتروني الجديد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك يوم 26 يناير 2020، حسبما افاد به يوم الخميس بيان للمديرية.

و في إطار مراسم هذا الاحتفال، الذي يوافق تاريخ انشاء المنظمة العالمية للجمارك، ستقيم المديرية العامة للجمارك الجزائرية عدة فعاليات بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة، منها عرض شريط حول القرارات المسبقة التي تخص التصنيف التعريفي و منشأ البضائع و توقيع رسالة تبليغ الى السيد الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك بقبول الجزائر بالتوصية المتعلقة بالقرارات المسبقة التي تخص التصنيف التعريفي و منشأ البضائع، حسب البيان.

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المفتشية العامة للمالية و المديرية العامة للجمارك و تقليد الرتب لإطارات و اعوان الجمارك و كذا تسليم شهادات استحقاق ممنوحة من طرف المديرية العامة للجمارك، يضيف نفس المصدر.

للإشارة، فإن المنظمة العالمية للجمارك تبنت هذه السنة شعار "الجمارك تعزز الاستدامة من اجل الناس و الازدهار و الكوكب"، اين ركز الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك في رسالته بهذه المناسبة على الدور البارز الذي تلعبه الجمارك في ضمان مستقبل مستدام و آمن و شامل للجميع و هذا من خلال مهامها الفريدة و تواجدها الدائم على الحدود.

كما اوضح الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك اهمية الجمارك في مواجهة جميع التحديات البيئية و الاقتصادية و الصحية و الاجتماعية و هذا من خلال ضرورة تكثيف الجهود، حيث صنف مساهمة الجمارك في الاستدامة من خلال خدمة الناس بفضل بناء مجتمعات آمنة و محمية و هذا من خلال تشجيع الابتكار عبر حماية حقوق الملكية الفردية و منع دخول السلع و البضائع المقلدة و ايضا مكافحة التهريب و الجريمة العابرة للحدود و كذا تهريب الاموال.

كما ابرز المسؤول مساهمة الجمارك في ضمان الإزدهار من خلال التقليل من العوائق التجارية للوصول الى مجتمعات عادلة و شاملة، حيث تلعب التجارة الدولية دورا هاما في دعم المجتمع و الإقتصاد المزدهر و المستدام من خلال اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الغش التجاري و التهرب الضريبي.

كما يتمثل دور الجمارك حسبه في حماية الكوكب و ضمان استدامته للأجيل القادمة حيث بإمكان الجمارك ان تساهم في مكافحة التغير المناخي و توفير استدامة بيئية قوية من خلال مكافحة التجارة الغير المشروعة بالنفايات الخطيرة و المواد الضارة بطبقة الاوزون و الكائنات المهددة بالانقراض.