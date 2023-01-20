عبد الرحمان بن خالفة (قانون المالية 2020): "ترتيبات جبائية يتوجب تسييرها بواقعية وتبصر"

عنابة - اعتبر الخبير في الشؤون المالية ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة اليوم الخميس بعنابة قانون المالية 2020 "إجرائي ويتضمن عديد الترتيبات الجبائية الجديدة التي يتوجب تسييرها بواقعية وتبصر لتفادي الأخطار الجبائية."

وأوضح السيد بن خالفة في محاضرة حول "قانون المالية 2020 وآثاره على المؤسسة" ألقاها بأحد فنادق المدينة بأن هذا القانون "يحمل صبغة انتقالية نحو بناء اقتصاد يعتمد على فعالية أكثر لنظام الجباية" وذلك من خلال ترتيبات جديدة مرتبطة بالجباية "يتعين على الفاعلين الاقتصاديين التعامل معها بجدية خاصة فيما يتعلق بالآجال وأجندة الدفع."

وركز المحاضر في مداخلته على "أهمية تجاوب المؤسسة ومختلف الفاعلين في مجالات النشاط والخدمات مع الترتيبات الجبائية الجديدة من خلال تسيير عصري وناجع لشؤون المالية بالمؤسسة"، مبرزا في هذا السياق "أهمية تكوين المكلفين بالمالية على مستوى المؤسسات."

وفي قراءة أفقية لقانون المالية 2020 ذكر السيد بن خالفة بجملة من الترتيبات المتضمنة في هذا القانون الذي يحضر "لبناء اقتصاد يعتمد على خلق الثروة وإحداث توازن ما بين التحويلات."

وذكر في ذات السياق بالتغييرات التي شملت نظام الجباية الجزافية والجباية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التحفيزات الجبائية التي استحدثت لتطوير المؤسسات الناشئة والمبتكرة معتبرا أن قواعد السوق التي تعتمد القدرة التنافسية للمؤسسة "تبقى رهان بالنسبة للمؤسسة الجزائرية لكي تتمكن من خلق الثروة والقيمة المضافة والدفع بنسبة النمو."

و تم خلال النقاش الذي دار بالمناسبة التطرق إلى قانون المالية التكميلي 2020 وما يحمله من تصحيحات لتكريس التوجه نحو بناء اقتصاد حقيقي ورهانات المؤسسة المحلية خاصة منها المرتبطة بتطوير قدرتها التنافسية بالإضافة إلى الترتيبات الجديدة المرتبطة بقانون الاستثمار.

وفى رده على سؤال حول مستقبل المؤسسات الناشئة والمبتكرة ودورها في التنشيط الاقتصادي، أكد السيد بن خالفة على "أهمية تطوير المؤسسات الاقتصادية الناشطة قصد تمكينها من بناء قدرة تنافسية"، موضحا بأن المؤسسات المبتكرة تنمو وتتطور في ظل نسيج من المؤسسات الكبرى المستهلكة للخدمات.

وتم تنظيم هذا اللقاء من طرف غرفة التجارة والصناعة "سيبوس" بعنابة وحضره متعاملون اقتصاديون وممثلون عن منظمات مهنية ومقاولين شباب.