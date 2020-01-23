ورشة بناء السفن بأزفون (تيزي وزو): ساكوماس يحصل على صفقة للتصدير نحو إفريقيا

تيزي وزو - تمكنت المؤسسة الجزائرية الكورية، ساكوماس (مؤسسة ذات مسؤولية محدودة) المتخصصة في بناء السفن من الحصول على صفقة لتصدير منتجاتها نحو إفريقيا، حسبما علم اليوم الخميس من الرئيس المدير العام، نور الإسلام بن عودية.

و تلقت المؤسسة أول طلبية لبناء سفينتي صيد يبلغ طولهما 14 مترا من طرف زبون موريتاني وقاربين هما طور الانجاز على مستوى ورشة بناء السفن لساكوماس الواقعة بميناء أزفون، على بعد حوالي 60 كلم شمال تيزي وزو، وفقا لما لوحظ في تنقل لعين المكان.

وقال السيد بن عودية لوأج أن أولى السفن التي خرجت من ورشة أزفون، التي دخلت حيز الخدمة في سنة 2015، تتمثل في قوارب صيد من نوع "الحرف الصغيرة" بطول 12 إلى 14 مترا، مشيرا إلى انجاز10 سفن صيد بطول 12 إلى 19 مترا على مستوى ذات الورشة لفائدة زبائن من ولايات بجاية والجزائر العاصمة وغرب البلاد ما بين سنتي 2015 و 2019 .

وأضاف انه في مارس 2016 قامت ساكوماس ببناء اكبر سفينة في الجزائر مصنوعة من الألياف الزجاجية. ويتعلق الأمر بسفينة طولها 19 مترا، "تاري" بطلب من زبون في بجاية، لافتا إلى أن "تقنية بناء سفن الصيد بالألياف الزجاجية تم اقتناؤها من طرف ساكوماس طبقا لاتفاقية بين هذه الأخيرة والمؤسسة الجنوب كورية هيونداي، والتي تتعلق بتحويل التقنية والتكوين."

وانخفض إنتاج ورشة صناعة سفن الصيد عقب قرار تجميد منح رخصة لاقتناء السفن المخصصة لصيد التونة والسردين وصيد السمك.

"ومع رفع التجميد عن هذا الإجراء في نهاية سنة 2018 ، ومنح الرخص لبناء 40 سفينة مخصصة لصيد التونة بطول 30 إلى 38 مترا على المستوى الوطني، ستقوم ساكوماس بالشروع في انجاز جزء من هذه السفن."

وأوضح المتحدث "مؤسستنا التي تملك هياكل هامة (ورشة أزفون) التي تمتد على مساحة 11.000 متر مربع، ستشرع في بناء هذه السفن مع شريك اسباني باع أكثر من 70 سفينة صيد صناعية في الجزائر منذ 1974 ."

وأضاف أن "هيئة مراقبة ومطابقة والتصديق +فيريتال+ ستقوم بمتابعة انجاز هذه السفن"، مشيرا إلى أن بناء سفن الصيد في الجزائر سيسمح بالتقليل من فاتورة الواردات.