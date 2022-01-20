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نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 26ر65 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 26ر65 دولارا للبرميل

 الجزائر - تراجع سعر سلة خامات اوبك في بداية الاسبوع الجاري الى 26ر65 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني.

وأوضح ذات المصدر أن سعر خامات أوبك قد استهل الاسبوع الجاري عند 11ر66  دولار للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد استهلت جلسة اليوم الاربعاء منخفضة ،حيث بلغ خام برنت تسليم مارس بلندن 12ر64 دولارا للبرميل  بانخفاض ب  73ر0 بالمائة.

وفي نيويورك، استقر خام القياس الامريكي لشهر فبراير عند 90ر57 دولارا بانخفاض 82ر0 بالمائة.

و كان خام برنت قد خسر 9ر0 بالمئة ، فيما كان خسر خام القياس الامريكي 3ر0 بالمائة.

هذا و ينتظر ان تعقد منظمة اوبك اجتماعين مهمين في بداية مارس المقبل بفيينا . و يتعلق الأمر بالاجتماع ال18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك بفيينا و المكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر و العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان) .

أما الاجتماع الثاني فيتمثل في الاجتماع السابع لدول أوبيب و الدول غير الأعضاء المزمع عقده في ال 6 مارس.

و يأتي هذين الاجتماعين قبيل أيام من انتهاء اتفاق تسقيف الانتاج.

وكان  الاجتماع الاخير لما يسمى اوبك +  قد توج بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مما يجعل إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها يبلغ  7ر1 مليون برميل يوميا منذ بداية  الشهر الجاري فيما  تنتهي آجال اتفاق تخفيض الانتاج  في 31 مارس  المقبل.

من جهة اخرى، انتجت بلدان الأوبك 860ر29 مليون برميل يوميا سنة 2019 مقابل 860ر31 مليون برميل سنة 2018، حسب المصادر الثانوية.

و خلال شهر ديسمبر فقط، انتجت الاوبك 444ر29 مليون برميل، اي انخفاض ب 161.000 برميل يوميا مقارنة بشهر نوفمبر.

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 26ر65 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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