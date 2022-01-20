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وهران: افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بحضور زهاء 50 عارضا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
وهران: افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بحضور زهاء 50 عارضا

وهران - افتتحت اليوم الأربعاء بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للفلاحة (أغري برو إكسبو 2020) وذلك بمشاركة زهاء 50 عارضا.

ويحضر هذه التظاهرة عدة مؤسسات وطنية متخصصة في مختلف المهن الفلاحية من الجزائر وشركة واحدة من تونس فضلا عن مشاركة هيئات و مخابر و جمعيات مهنية تنشط في المجال الزراعي حسبما أبرزه لوأج المكلف بالإعلام على مستوى هذا الصالون المنظم من طرف وكالة الاتصال " اكسبوزيوم ايفانت".

ويهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى إبراز المؤهلات التي يزخر بها القطاع الفلاحي بالجزائر وعرض مهارات المهنيين في شتى الشعب وفي التربية الحيوانية وفي مجالات المكننة و الري الفلاحي والأدوية الصحية الخاصة بالنباتات والبيطرة وكذا تمكين العارضين من الترويج و تسويق منتجاتهم كما أضاف زكي صوفي.

كما تم تخصيص في هذا الصالون الذي يتواصل إلى 25 يناير الجاري حيزا كبيرا للمؤسسات المتخصصة في إنتاج و تسويق الأعلاف لاسيما منها الموجه للدواجن و كذا العتاد المستعمل في تربية الدواجن و الأبقار الحلوب ومعدات المعالجة الفلاحية منها تلك الخاصة بالأشجار المثمرة و تحويل زيت الزيتون.

وتشكل هذه الطبعة فرصة للتعريف أكثر ببعض الأنشطة الفلاحة التي أصبحت لها حضورا في عالم الفلاحة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة منها زراعة الزعفران و تربية الأرانب حيث يعتبر رئيس الجمعية الوطنية "الجيل الجديد " لمربي الأرانب "أن هذا الحدث مناسبة للتعريف بهذا النوع من النشاط الفلاحي و نشر ثقافة استهلاك لحم الأرانب وتنويع سوق اللحوم البيضاء على مستوى الوطن".

من جهة أخرى، يكتشف زوار هذا الصالون متحف الفلاحة بسيدي بلعباس الذي يضم مجموعة من القطع النادرة و الفريدة من نوعها على غرار مستلزمات و ماكينات فلاحية فضلا عن تخصيص فضاء لمزرعة عبارة عن "حديقة للحيوانات " تحوي على عدد من الحيوانات مما سيسمح ببرمجة زيارات لفائدة تلاميذ بعض المدارس بوهران وفق المنظمين.

كما برمجت سلسلة من المحاضرات تتناول عدة مواضيع منها " آفاق تطوير زراعة الأعلاف "و " نوعية الحليب الطازج" و"التسيير التقني لتربية الدواجن".

آخر تعديل على الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:20
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وهران: افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بحضور زهاء 50 عارضا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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