وهران: افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بحضور زهاء 50 عارضا

ويحضر هذه التظاهرة عدة مؤسسات وطنية متخصصة في مختلف المهن الفلاحية من الجزائر وشركة واحدة من تونس فضلا عن مشاركة هيئات و مخابر و جمعيات مهنية تنشط في المجال الزراعي حسبما أبرزه لوأج المكلف بالإعلام على مستوى هذا الصالون المنظم من طرف وكالة الاتصال " اكسبوزيوم ايفانت".
ويهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى إبراز المؤهلات التي يزخر بها القطاع الفلاحي بالجزائر وعرض مهارات المهنيين في شتى الشعب وفي التربية الحيوانية وفي مجالات المكننة و الري الفلاحي والأدوية الصحية الخاصة بالنباتات والبيطرة وكذا تمكين العارضين من الترويج و تسويق منتجاتهم كما أضاف زكي صوفي.
كما تم تخصيص في هذا الصالون الذي يتواصل إلى 25 يناير الجاري حيزا كبيرا للمؤسسات المتخصصة في إنتاج و تسويق الأعلاف لاسيما منها الموجه للدواجن و كذا العتاد المستعمل في تربية الدواجن و الأبقار الحلوب ومعدات المعالجة الفلاحية منها تلك الخاصة بالأشجار المثمرة و تحويل زيت الزيتون.
وتشكل هذه الطبعة فرصة للتعريف أكثر ببعض الأنشطة الفلاحة التي أصبحت لها حضورا في عالم الفلاحة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة منها زراعة الزعفران و تربية الأرانب حيث يعتبر رئيس الجمعية الوطنية "الجيل الجديد " لمربي الأرانب "أن هذا الحدث مناسبة للتعريف بهذا النوع من النشاط الفلاحي و نشر ثقافة استهلاك لحم الأرانب وتنويع سوق اللحوم البيضاء على مستوى الوطن".
من جهة أخرى، يكتشف زوار هذا الصالون متحف الفلاحة بسيدي بلعباس الذي يضم مجموعة من القطع النادرة و الفريدة من نوعها على غرار مستلزمات و ماكينات فلاحية فضلا عن تخصيص فضاء لمزرعة عبارة عن "حديقة للحيوانات " تحوي على عدد من الحيوانات مما سيسمح ببرمجة زيارات لفائدة تلاميذ بعض المدارس بوهران وفق المنظمين.
كما برمجت سلسلة من المحاضرات تتناول عدة مواضيع منها " آفاق تطوير زراعة الأعلاف "و " نوعية الحليب الطازج" و"التسيير التقني لتربية الدواجن".