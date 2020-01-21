وزارة السياحة: تنصيب خلية للحوار مع المتعاملين السياحيين لتطوير القطاع الأسبوع المقبل

الجزائر - ستقوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلال الأسبوع المقبل، بتنصيب خلية إصغاء وحوار وتشاور مع المتعاملين السياحيين ومختلف الشركاء، بهدف وضع استراتيجية ومقاربة جديدة لتطوير القطاع، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن وزير السياحة حسن مرموري استقبل بمقر الوزارة كل من أعضاء الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق والفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجها للتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الفاعلين في قطاع السياحة، من أجل تطوير القطاع، وخلص هذا اللقاء إلى اتخاذ قرار "تنصيب خلية إصغاء وحوار وتشاور مع المتعاملين السياحيين ومختلف الشركاء، كل حسب اختصاصه وطبيعته القانونية، وسيتم الشروع في التنصيب الرسمي لهاته الخلايا الدائمة ابتداء من الأسبوع المقبل".

وتم خلال هذا اللقاء، استعراض أهم المسائل المتعلقة بواقع القطاع في الجزائر، من أجل وضع "استراتيجية ومقاربة جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه من أجل دفع وتيرة التنمية وبناء اقتصاد متين وقوي"، وذلك من خلال "تفعيل إجراءات مستعجلة وجريئة استنادا إلى برنامج رئيس الجمهورية وذلك بتوفير المناخ الملائم للفعل السياحي والفندقي".

كما تم بالمناسبة، التطرق إلى مجمل القضايا والمسائل التي تخص القطاع من أجل تطويره وترقيته، حيث أكد الوزير على ضرورة "تضافر الجهود بين كل الفاعلين وذلك باعتماد منهجية تشاركية وتفاعلية مع مختلف القطاعات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".