الحظيرة الوطنية للسيارات قدرت بأكثر من 4ر6 مليون سيارة في 2018

الجزائر - قدرت حظيرة السيارات في الجزائر بأكثر من 4ر6 مليون مركبة سنة 2018، مع تسجيل 255.538 سيارة جديدة، مقابل أكثر من 6،1 مليون سيارة في 2017، بزيادة سنوية قدرها 4 % ، حسب ما جاءت به معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

و حسب ذات المصدر، فقد بلغت الحظيرة الوطنية للسيارات 6.418.212 سيارة في نهاية عام 2018 ، مقارنة بـ 6.162.542 سيارة في نهاية 2017، مسجلة بذلك زيادة قدرها 255.670 وحدة ، أي ما يقارب 4،15 %.

اما فيما يخص الترقيم، عرفت عملية ترقيم و اعادة ترقيم السيارات انخفاضا طفيفا بنسبة 0،03 % (-450 سيارة) سنة 2018 ليصبح المجموع 1.563.898 وحدة بما في ذلك 255.538 سيارة جديدة، اي بزيادة 45% مقارنة بسنة 2017.

و في نفس المجال، تم إجراء معظم عمليات ترقيم السيارات الجديدة خلال الربع الثاني من السنة المرجعية ، أي 155.400 سيارة مقابل 100.138 وحدة خلال النصف الأول من عام 2018.

و اوضح الديوان الوطني للاحصائيات ان الترقيم النهائي للسيارات الجديدة يشير الى دخولها حيز السير. كما اشار ذات الديوان إلى أن العملية تتمثل في إنشاء بطاقة رمادية للمركبة التي يتم تداولها للمرة الأولى.

أما بالنسبة لعملية إعادة الترقيم، فهي تتمثل في إنشاء وثيقة تسجيل جديدة بعد تغيير ولاية الإقامة لسيارة تسير في الجزائر.

وبخصوص تقسيم الحظيرة الوطنية للسيارات وفق الفئات في عام 2018 ، يشير الديوان إلى أنه يتكون من 4.151.041 سيارة سياحية، أي (64،68 % من إجمالي 6.181.812) و كذا 1.204.552 شاحنة صغيرة (18،77 %) و 421.689 شاحنة (6،57 %) و 164.477 جرار زراعي (2،56 %) و 139.780 دراجة نارية (2،18 %).

كما ذكر الديوان ان الحظيرة الوطنية كانت تحتوي ايضا 154.243 مقطورة (2،40 %) و 87.968 حافلة (1،37 %) و 87.169 جرارة (1،36 %) و كذا 7.293 مركبة خاصة (0،11 %).

العاصمة تضم لوحدها قرابة 7ر1 مليون سيارة

و حسب الولايات، سجلت الجزائر العاصمة أكبر عدد للسيارات سنة 2018 حيث بلغ عدد السيارات بها 1.689.242 وحدة (32ر26 بالمئة من المجموع) تليها البليدة ب 351.275 سيارة (47ر5 بالمئة) ثم وهران ب 331.965 وحدة (17ر5 بالمئة) و قسنطينة ب 231.521 وحدة (61ر3 بالمئة) و تيزي وزو ب213.618 سيارة (33ر3 بالمئة).

اما تقسيم الحظيرة الوطنية للسيارات حسب مصدر الطاقة فيبين أن البنزين يتصدر الحصة الاكثر اهمية بنسبة 04ر65 بالمئة بينما قدرت حصة المازوت ب 96ر34 بالمئة .

و تجاوزت 11 ولاية 100.000 وحدة تستهلك البنزين و منها العاصمة التي تضم وحدها ازيد من 1 مليون وحدة تعمل بالبنزين في حين سجلت ثلاثة ولايات فقط أكثر من 100.000 وحدة تعمل بالمازوت، و هي الجزائر و وهران و تيزي وزو.

اما تقسيم الحظيرة حسب البلد الاصلي، فتتصدر فرنسا رأس القائمة ب 2.616.452 وحدة اي 77ر40 بالمئة من المجموع متبوعة باليابان 660.412 وحدة (29ر10 بالمئة) و المانيا ب 534.425 وحدة (33ر8 بالمئة) و الجزائر ب 287.863 وحدة (49ر4 بالمئة) و ايطاليا ب 251.675 وحدة (92ر3 بالمئة).

يذكر ان صناعة التركيب المحلي للسيارات السياحية سمحت بانتاج 180.000 سيارة في 2018 مقابل 110.000 سيارة في 2017 اضافة الى انتاج 4.500 سيارة صناعية في 2018. (