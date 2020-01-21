جمارك: التكفل التدريجي ضمن نظام المعلومات بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية

الجزائر - أكد ممثل المديرية العامة للجمارك بن صحراوي بشير يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان التكفل بكامل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ضمن النظام الحالي للمعلومات و التسيير الآلي للجمارك يتم بشكل تدريجي.

وتحدد مصطلحات التجارية الدولية (Incoterms) التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية لأول مرة سنة 1936 المسؤوليات الأساسية للمشترين و البائعين فيما يخض تسليم البضائع في اطار عقود البيع.

وتكتسي هذه القواعد حجية لتحديد كيفية توزيع التكاليف و الاخطار بين الاطراف و يتم تضمينها في عقود بيع السلع في العالم باسره بحيث اصبحت جزء من اللغة التجارية المتعامل لها.

في هذا الصدد، اكد السيد بن صحراوي خلال ملتقى وطني حول شروط ممارسة التجارة الدولية (القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية 2020) ان "التكفل بكامل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ضمن النظام الحالي للمعلومات والتسيير الالي للجمارك يتم بشكل تدريجي في انتظار تجسيد مشروع انجاز و تعميم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بالتعاون مع الجمارك الكورية".

وأضاف ذات المسؤول خلال هذا الملتقي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالشراكة مع الغرفة الدولية للتجارة ان "النظام المستقبلي يقوم على اسس مطابقة للمعايير و المقاييس الدولية على غرار نموذج معطيات المنظمة العالمية للجمارك و اتفاقية كيوتو المراجعة و كذا قواعد غرفة التجارة الدولية المتعلقة بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ".

وأوضح في هذا الصدد انه على اثر الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي نظمت يوم 30 مارس 2015 "قامت المديرية العامة للجمارك بالتكفل بالشكاوى التي رفعها بعض المتعاملين الاقتصاديين حول الضرورة الملحة للتكفل بكل القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية (صيغة 2010) كما حددتها غرفة التجارة الدولية و التي تم اقرارها في المعاملات الدولية".

في هذا الصدد، تم تنصيب فوج عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للجمارك و جمعية البنوك و المؤسسات المالية و بنك الجزائر و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين و الاتحاد الوطني لوكلاء العبور و الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الجزائرية.

وأوضح ذات المسؤول ان "هذه الورشة قد تم إطلاقها بالموازاة مع تلك الخاصة بمراجعة التصريح التفصيلي للسماح بالتكفل بالبنود الضرورية للمراقبة الجمركية المتعلقة بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية".

إقرأ أيضا : جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

وقال في هذا الصدد أن "أشغال فوج العمل سمحت بالتوصل إلى إعداد جدول موجز يتضمن جميع صيغ الحساب حسب كل مصطلح و تكفل جزئي فقط بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لسنة 2010 نتيجة لمشاكل تنظيمية و تقنية تخص أسسا النظام المعلومات و التسيير الآلي للجمارك في صيغته الحالية."

ولدى التطرق إلى العلاقة بين القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية و الجمارك، أوضح السيد بن صحراوي انه عندما يقوم أحد المتدخلين في عملية تجارية دولية ببيع او شراء بضاعة ماـ فإن أحد العناصر المهمة في هذه الصفقة هو بطبيعة الحال سعر الوحدة و السعر الاجمالي المتفق عليه بين أطراف المعاملة غير أن السعر وحدهـ كما أضافـ لا يكفي لتوضيح كل التكاليف التي تنجر عن البضاعة قبل وصولها إلى وجهتها و جمركتها.

وأشار ممثل المديرية العامة للجمارك في هذا السياق أن العقد التجاري يجب أن يتضمن أيضا عناصر إضافية أخرى من أجل توضيح ما يشمله السعر المحدد في الفاتورة من خدمات يقدمها الممون.

وبعبارة أخرى، فان العقد التجاري يجب ان يوضح ما هي النفقات التي تقع على عاتق الممون و تلك التي تقع على عاتق المشتري والتي يجب إدراجها ضمن القيمة الواجب التصريح بها للجمارك.

كل هذه المعلومات تشكل ما يسمى ب "مصطلحات التجارة الدولية" و يتعلق الأمر بمؤشرات حرفية ترمز إلى معاملات التجارة الدولية وكذا المعايير المعتمدة في إطار غرفة التجارة الدولية.

ويتم دوريا تحديث مصطلحات التجارة الدولية بغية تكييفها مع تطور المعاملات و الاستعمالات على المستوى الدولي بحيث كان آخر تحديث في الفاتح يناير 2020.

من جهته، أكد رئيس لجنة القانون والتطبيقات المتعلقة بالتجارة الدوليةـ كريستوف رادكي ان القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية تطبق في كل مكان في العالم لكن يتعين أخذ السياق القانوني لكل بلد بعين الاعتبار.

وأضاف السيد رادكي في هذا الشأن أن أهم التغييرات التي مست سنة 2010 القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية تهدف إلى الاستجابة اكثر لاحتياجات المستعملينـ موضحا أنه يتعين على المستخدمين تعديل وثائقهم التعاقدية و الانتقال لنسخة 2020 مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تلغ و لم تدخل مصطلحات جديدة بل كرست التغييرات الجذرية التي أدخلتها القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية لسنة 2010 : الفرق بين مصطلحات للتجارة الخارجية لجميع أنواع النقل والنقل البحري و تكييف المصطلحات للبيع داخل الوطن.

للتذكيرـ ستنظم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لقاءات اخرى خلال السنة الجارية بغية تقديم شروحات بخصوص هذه القواعد الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.