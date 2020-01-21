سكن: إجراءات عديدة لمواجهة ظاهرة عيوب الانجاز 

الجزائرـ كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الاثنين وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة و الخفية في انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين و التي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة و الخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها .

وأشار البيان -على سبيل المثال لا الحصر- الى التصدعات التي حدثت مستوى حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة .

وأمام هذه الوضعية غير مقبولة - يضيف المصدر - كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ العديد من الاجراءات تتمثل في استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء (CTC) و المخبر الوطني للسكن و البناء LNHC)) و المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) و المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS) لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل و كذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين .

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كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتهاـ التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية يضيف البيان.

وأمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من اجل تحديد مسؤولية كل متدخل و اتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج اشغال اللجنة التقنية و تحقيقات الدرك الوطني.