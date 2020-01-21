الجزائر-الصين: بحث سبل دعم التعاون والشراكة الثنائية 

الجزائرـ أجرى وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين بالجزائر محادثات مع سفير جمهورية الصين الشعبية السيد لي ليا نه حيث تناول الطرفان سبل دعم و تعزيز التعاون و الشراكة الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية .

و كان الوزير خلال هذا اللقاء مرفقا بالوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي.

وقد نوه السفير الصيني بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ 6 عقود، مبديا ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الآن وحجم التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية التي بلغت أزيد من 9 مليار دولار خلال 2019 .

وأشار السفير الصيني الى أن الجزائر هي الشريك الخامس لبلاده في القارة الإفريقية، منوها بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر .

وذكر لي ليا نه أن الصين والجزائر أقامتا سنة 2014 شراكة استراتيجية شاملة، تكللت خلال قمة بكين حول التعاون الصيني- الافريقي بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول البناء المشترك للمبادرة الاقتصادية الصينية "الحزام و الحرير".

من جهته، أكد السيد رزيق على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين وكذا حجم الاستثمارات الصينية بالجزائر مؤكدا أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد لمواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى و تعزيز روابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين والصينيين.

كما أعرب عن حرصه الكامل في رفع حصص التصدير خارج المحروقات وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمارات الصينية بالجزائر وفي عدة ميادين.

وفي ختام اللقاء دعا الوزير إلى الاستفادة من منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020.