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صناعة عسكرية: تسليم 793 سيارة متعددة المهام لهيئات ومؤسسات عمومية و خاصة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
صناعة عسكرية: تسليم 793 سيارة متعددة المهام لهيئات ومؤسسات عمومية و خاصة

الجزائر - قامت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" بتيارت (الناحية العسكرية 2) اليوم الاثنين بتسليم 793 سيارة متعددة المهام  لعدد من الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وقد تم تسليم هذه الدفعة الجديدة من السيارات المتعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز المنتجة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة السيارات "مرسيدس-بنز" بتيارت تحت اشراف مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني, حيث خصصت لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزارة العدل و وزارة الصخة و السكان و اصلاح المستشفيات, بالإضافة الى المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للحماية المدنية و مؤسسات وطنية عمومية و خاصة , يضيف ذات المصدر.

تجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لسيارات متعددة المهام، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة، طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني.

كما تدخل في إطار مساعي تطوير مختلف فروع الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي,  يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 18:12
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صناعة عسكرية: تسليم 793 سيارة متعددة المهام لهيئات ومؤسسات عمومية و خاصة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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