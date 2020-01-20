انخفاض ب7 بالمئة في فاتورة واردات المنتجات الغذائية

الجزائر - انخفضت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر بنسبة 7 % خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حسبما علمت "واج" لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

و وصلت فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى 7,32 مليار دولار أمريكي خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، مقابل 7,86 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 ، مسجلة انخفاضًا ب546 مليون دولار (-6,94 %) ، حسب إحصائيات مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك. و يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض واردات الحبوب والحليب و مشتقاته والسكريات الخضروات.

و قد بلغت واردات الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أكثر من 33 % من واردات الأغذية، 2,43 مليار دولار ، مقابل ما يقارب 2,82 مليار دولار في عام 2018 ، ما يمثل انخفاضا قدره 394 مليون دولار (-14,01 %).

كما انخفضت واردات مشتقات الحليب إلى 1,16 مليار دولار مقابل 1,29 مليار دولار ما يمثل انخفاضا ب 131 مليون دولار (-10,09 %).

اما فاتورة استيراد السكر والسكريات، فقد انخفضت أيضًا إلى 654,28 مليون دولار ، مقابل 771,09 مليون دولار (-15,15 %).

كما عرفت المخلفات و النفايات من الصناعات الغذائية نفس التوجه، حيث تم استيرادها بقيمة 514,06 مليون دولار مقابل 634,23 مليون دولار، اي بانخفاض حوالي 19 %. و من يناير إلى نوفمبر الماضي, مس الانخفاض منتجات غذائية أخرى لكن بنسبة ادنى.

و تراجعت واردات زيت الصويا و مشتقاته بما فيها الزيوت المكررة (المصنفة في مجموعة المنتجات الخام) ب3,19 % ، حيث بلغت 541,34 مليون دولار، مقابل 559,19 مليون دولار

و بلغت واردات القهوة والشاي و التوابل 314,37 مليون دولار مقابل 343,25 مليون دولار (-8.41 %)، بينما بلغت صادرات الخضروات 285,88 مليون دولار مقابل 303,78 مليون دولار اي بانخفاض حوالي 5,9 % خلال نفس الفترة من المقارنة.

اما واردات المستحضرات الغذائية المتنوعة فقد انخفضت بنسبة 1,22? لتبلغ 294,86 مليون دولار.

== ارتفاع واردات الخضر ب70 بالمئة==

بالمقابل، شهدت مجموعات أخرى من المنتجات ارتفاعا في الواردات خلال فترة المقارنة و منها التبغ و بدائل التبغ المصنعة و مختلف الفواكه والحيوانات الحية. و بلغت واردات الفواكه الطازجة و المجففة 246,72 مليون دولار، مقابل 145,21 مليون دولار ، بزيادة قدرها 70 %.

و اما واردات التبغ والتبغ المصنّع فبلغت 334,35 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019 ، مقارنة ب257,87 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق ، مسجلة بذلك زيادة قدرها 29,66 %. و بلغت واردات الحيوانات الحية 246,78 مليون دولار، مقابل 141,96 مليون دولار (+ 73,84 %) خلال نفس الفترة المقارنة.

من جهة اخرى, انخفضت واردات الأدوية الموجهة للبيع بالتجزئة (المصنفة في مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) بنسبة 6 % ، لتصل إلى 1,042 مليار دولار مقابل 1,108 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.