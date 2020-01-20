اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية: انعقاد الدورة الـ15 ببماكو

الجزائر - ترأس كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان مناصفة مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إطار زيارة العمل التي يجريها الى باماكو، الدورة الـ 15 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الأحد .

وحسب ذات المصدر فإن الطرفين استعرضا في إطار هذه اللجنة مختلف نشاطات التعاون المسجلة ضمن جدول الأعمال الثنائي كما تطرقا إلى السبل والوسائل الأخرى التي من شأنها تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب الطرفان عن ارتياحها لواقع التعاون الثنائي الذي سجل تقدما ملحوظا في تنفيذ الالتزامات المتعهد بها خلال الدورات السابقة للجنة.

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كما جددا من جهة أخرى التزامهما بتكثيف الاتصالات بين القطاعات المعنية لإتمام انجاز مشاريع جديدة للتعاون.

وشكل انعقاد اللجنة الثنائية الاستراتيجية فرصة أيضا للطرفين لتبادل وجهات النظر حول واقع تنفيذ اتفاق السلم والأمن في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تحضيرا للاجتماع الرابع رفيع المستوى للجنة المتابعة وكذا المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلص البيان أن أشغال اللجنة قد توجت بالمصادقة على بيان مشترك.