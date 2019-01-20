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الجزائر أنتجت 2ر5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء خلال ثمانية أشهر

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر -  بلغت الكمية الإجمالية للحوم الحمراء المنتجة محليا 219ر5 مليون قنطار خلال الثمانية أشهر الاولى من 2019 مقابل 29ر5 مليون قنطار خلال نفس الفترة من سنة 2018، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا (-1 بالمائة)، حسب ما علمت واج لدى المدير العام للإحصائيات الفلاحية و أنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد بدني أحمد.

بالمقابل بلغت كميات اللحوم المستوردة خلال نفس فترة المقارنة 381.526 الف قنطار (مقابل 348.265 ألف قنطار).

و بلغت القيمة المالية لهذه الواردات 141 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى 2018 ، بنسبة زيادة بلغت 63ر7 بالمائة.

وقد بلغت نسبة نمو انتاج اللحوم الحمراء خلال الخماسي 2015 - 2019 حوالي 4ر1 بالمائة، حسب ذات المسؤول.

وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية،  السيد شريف عماري، قد اجتمع في يوليو الماضي مع ممثلي شعبة اللحوم الحمراء من منتجين وفلاحين ومربين.

وسمح اللقاء بطرح المشاكل التي يعاني منها مهنيو شعبة اللحوم الحمراء و بالأخص منتجو لحوم البقر الذين طالبوا على الأخص بإعادة النظر في الاجراء الخاص بإلغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي.

واعتبر المهنيون ان هذا الاجراء أصبح يشكل "عائقا" أمام الانتاج الوطني حيث أنه أدى -حسبهم- إلى "انهيار اسعار الجملة للحم المنتج محليا".

وأعطى الوزير تعليمات لتشكيل لجنة تتكون من ممثلي مهني هذه الشعبة ومسؤولين بالوزارة لتنظيم لقاءات عمل مع مسؤولين في وزارات التجارة والمالية من أجل ايجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة و دعم الانتاج الوطني.

كما حث السيد عماري المهنيين على ضرورة تنظيمهم وهيكلتهم من خلال الانخراط في المجالس المهنية الوطنية والولائية وخلق تعاونيات مهنية لتمكين السلطات العمومية من تصويب التأطير والمرافقة التقنية والصحية لهم.  

 

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الجزائر أنتجت 2ر5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء خلال ثمانية أشهر
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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