الجزائر أنتجت 2ر5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء خلال ثمانية أشهر

بالمقابل بلغت كميات اللحوم المستوردة خلال نفس فترة المقارنة 381.526 الف قنطار (مقابل 348.265 ألف قنطار).
و بلغت القيمة المالية لهذه الواردات 141 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى 2018 ، بنسبة زيادة بلغت 63ر7 بالمائة.
وقد بلغت نسبة نمو انتاج اللحوم الحمراء خلال الخماسي 2015 - 2019 حوالي 4ر1 بالمائة، حسب ذات المسؤول.
وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية، السيد شريف عماري، قد اجتمع في يوليو الماضي مع ممثلي شعبة اللحوم الحمراء من منتجين وفلاحين ومربين.
وسمح اللقاء بطرح المشاكل التي يعاني منها مهنيو شعبة اللحوم الحمراء و بالأخص منتجو لحوم البقر الذين طالبوا على الأخص بإعادة النظر في الاجراء الخاص بإلغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي.
واعتبر المهنيون ان هذا الاجراء أصبح يشكل "عائقا" أمام الانتاج الوطني حيث أنه أدى -حسبهم- إلى "انهيار اسعار الجملة للحم المنتج محليا".
وأعطى الوزير تعليمات لتشكيل لجنة تتكون من ممثلي مهني هذه الشعبة ومسؤولين بالوزارة لتنظيم لقاءات عمل مع مسؤولين في وزارات التجارة والمالية من أجل ايجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة و دعم الانتاج الوطني.
كما حث السيد عماري المهنيين على ضرورة تنظيمهم وهيكلتهم من خلال الانخراط في المجالس المهنية الوطنية والولائية وخلق تعاونيات مهنية لتمكين السلطات العمومية من تصويب التأطير والمرافقة التقنية والصحية لهم.