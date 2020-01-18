Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

متعاملون اقتصاديون اجانب يبحثون عن شركاء وطنيين من اجل الاستثمار في الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
متعاملون اقتصاديون اجانب يبحثون عن شركاء وطنيين من اجل الاستثمار في الجزائر

 الجزائر - يسعى متعاملون اقتصاديون اجانب حاليا الى البحث عن شركاء وطنيين سيما في قطاعات الصحة و الفلاحة و السياحة، حسبما اكده يوم السبت المدير العام للمركز العربي الافريقي للاستثمار و التطوير امين بوطالبي.

واوضح ذات المسؤول على هامش ندوة حول الحلول الاقتصادية في الجزائر "اننا مستعدون لجلب حوالي 500 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة و فتح افاق مع عديد البلدان".

و اشار في هذا الصدد كمثال على ذلك الى "ان اربع استثمارات اجنبية بصدد الانتظار من اجل انشاء مؤسسات صحية في الجزائر و نحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من اجل السماح بتجسيد هذه المشاريع".

كما اكد المدير العام للمركز ان "الممثلية الدبلوماسية الاوكرانية التزمت بجلب اكثر من 30 مستثمرا الى الجزائر" كما ان "غرفة التجارة و الصناعة الاردنية على استعداد لإقناع اكثر من 20 مستثمرا من هذا البلد، للاستثمار في الجزائر بقيمة 10 مليون دولار".

و من اجل تسهيل عملية تجسيد هذه الاستثمارات، اشار السيد بوطالبي الى ضرورة "ان يتم الفصل في مسالة قاعدة 51/49 من اجل السماح للمستثمرين الاجانب بفهم الاليات الجديدة للاستثمار بكل ثقة".

و تابع ذات المسؤول قوله ان الطبعة المقبلة من اللقاء الاقتصادي الدولي الذي ينظمه المركز سنويا سيجرى ايام 28 و 29 و 30 مارس بالجزائر مع حضور حوالي 300 متعاملا اقتصاديا اجنبيا.

كما ابرز "اننا ندعوا في هذا الاطار ان تكون هناك تسهيلات سيما على المستوى الاداري لفائدة المستثمرين الاجانب كما نأمل ان تقوم الحكومة و جميع الهيئات الوطنية الداعمة، بمرافقة هؤلاء المستثمرين".

في ذات السياق تطرق السيد بوطالبي الى الاجندة الافريقية حول الرؤية الاقتصادية في افاق 2063، معتبرا انه من الضروري ان تؤكد الجزائر "على مخططاتها و استراتيجيتها في هذه الاجندة" سيما قبل اشهر قليلة من تجسيد المنطقة الافريقية للتبادل الحر.

و تتمثل المهمة الاساسية الذي يضطلع بها المركز العربي الافريقي للاستثمار و التنمية الذي انشئ سنة 2011، في ترقية الاستثمار و التجارة و التعاون بين افريقيا و العالم العربي.

 

==قانون المالية 2020: قانون انتقالي و موجه لترقية الاستثمار (مسؤولين)==

 

من جانب اخر اعرب ممثل وزارة المالية ابراهيم بن علي خلال هذه الندوة عن طموح الدولة الى تشجيع الاستثمار سيما من خلال اجراءات تضمنها قانون المالية 2020. وتطرق في هذا الصدد الى الغاء قاعدة 51/49، باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها من خلال نص قانوني.

كما تم التأكيد في هذا الاطار على الترخيص بالتمويل الخارجي للمؤسسات العمومية و انشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة.

و تابع السيد بن علي قائلا ان هناك ايضا ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين في اطار القانون المتعلق بالاستثمار. من جانبه اوضح الخبير و وزير المالية الاسبق عبد الرحمن بن خالفة ان "قانون المالية 2020، هو قانون انتقالي مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي ستضمن الانتقال الاقتصادي".

و اضاف ان الورشات الثلاث للاقتصاد الوطني لسنة 2020 تتمثل في "تحرير الاستثمار و تغيير الحكامة الاقتصادية و تحويل طريقة تسيير اقتصاد البلاد". كما اكد السيد بن خالفة ان نظام الصرف و ضبط الاقتصاد و ادماج القطاع الموازي هي من اولويات القطاع المالي للبلاد.

و اشار في هذا السياق الى ان القطاع الخاص سيلعب دور المحرك للتنمية الوطنية مرفوقا بتحديث القطاع العمومي.

اما المدير العام الاسبق لمدرسة الدراسات العليا للتجارة هواري تيغرسي فقد اكد من جانبه على ضرورة تجسيد نظام جبائي فعال.  و خلص في الاخير الى التأكيد "بان هناك نقص كبير في مجال الرقمنة سيما في النظام الجبائي و في جميع القطاعات" مضيفا ان كلفة رقمنة الادارة الجبائية لا يجب ان تشكل عائقا بما ان الامر يتعلق بمسعى مذر لمداخيل كبيرة  للبلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
متعاملون اقتصاديون اجانب يبحثون عن شركاء وطنيين من اجل الاستثمار في الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.18

الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة يوارى الثرى بمقبرة القطار

20.01.18

متعاملون اقتصاديون اجانب يبحثون عن شركاء وطنيين من اجل الاستثمار في الجزائر

20.01.18

الرئيس تبون يتوجه الى برلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

20.01.18

مختصون يحذرون من تنامي خطاب الكراهية و الجهوية على مواقع التواصل الاجتماعي

20.01.18

بومرداس: مشاركة زهاء ألف متسابق في نصف المارطون

20.01.18

إدراج ولاية تيسمسيلت ضمن المسار السياحي الجهوي "على خطى الأمير عبد القادر"

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير