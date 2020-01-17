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الجزائر تتولى نيابة رئاسة مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 15:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرات
الجزائر تتولى نيابة رئاسة مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة

الجزائر - تولت الجزائر نيابة رئاسة مرصد البحر الابيض المتوسط للطاقة، و هو هيئة موجهة لتعزيز الحوار و التعاون الطاقوي في منطقة البحر الابيض المتوسط ، حسبما جاء في بيان لمجمع سونلغاز.  

و لقد تم اتخاذ هذا القرار من طرف الجمعية العامة للمرصد خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي بالقاهرة، بحضور الرئيس المدير العام لسونلغاز و رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة السيد شاهر بولخرص.

كما قررت الجمعية العامة عقد اجتماعها المقبل في الجزائر  في جوان 2020 و الذي سيتم خلاله عقد  ندوة حول الطاقة "كأداة ادماج جهوي"، و هذا بحضور اهم  زعماء و مختصين في المجال الطاقوي  لمنطقة البحر الابيض المتوسط.

للتذكير، كان الرئيس المدير العام قد شارك في ندوة المنظمة في القاهرة حول تحسين السوق الطاقوي للبحر الابيض المتوسط و الافريقي.

و في كلمته، أبرز السيد بولخرص فرص العمل في قطاع الطاقة في الجزائر، موضحا رغبة الجزائر الاستثمار في ديناميكية  التنمية المرتكزة على الانتقال الفعال من اقتصاد يعتمد على مداخيل المحروقات و النفقات العمومية، نحو اقتصاد متنوع و خلاق للثروة.

كما صرح الرئيس المدير العام لسونلغاز، فيما يتعلق بالكهرباء، ان "الاستثمارات التي حققناها في محطة الطاقة التقليدية  من اجل الاستجابة للطلب و الافاق المستقبلية، جعلت  سياستنا الطاقوية  تدمج من الان فصاعدا تطوير الطاقات المتجددة من اجل التحضير الجيد للانتقال الطاقوي و تجاوز تدريجيا -و على المدى المتوسط و البعيد- المحروقات".

و ذكر بالمخطط  الوطني الهام لتطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية  الذي لايزال طور التنفيذ و الذي يهدف على المدى المتوسط ادخال حيز الخدمة حوالي 22.000 ميغاواط من الطاقة الخضراء.

و في مرحلتها الاولى، تم ربط حوالي 400 ميغاواط  من الطاقة الشمسية و الرياح بالشبكة الوطنية. و في المرحلة الثانية ينتظر انجاز عدة  محاطات توليد الطاقة الشمسية الضوئية و التي ستعزز  ببرنامج التهجين لكل محطات الديزل التي يملكها مجمع سونلغاز و التي تغذي حاليا الشبكات النائية بالجنوب الكبير للجزائر.

و فيما يخص الشراكة، اصر الرئيس المدير العام لسونلغاز على طموح سونلغاز بتعزيز الشراكة الطاقوية في البحر الابيض المتوسط و الاهتمام بافريقيا.

و أوضح  السيد بولخرص أن "الوقت حان  لكي تمنحنا الشراكة المتوسطية مخرجا نحو فرص جديدة للاستثمار و الاعمال في افريقيا، اين لايزال الكثير للقيام به في مجال الدخول نحو الطاقة". 

للتذكير تم انشاء نيابة مرصد البحر الابيض المتوسط مند 25 سنة و الذي يعتبر منصة و "ثينك ثانك" مرجعي يعتبر الطاقة اداة ادماج اقليمي.

آخر تعديل على الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 18:39
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تتولى نيابة رئاسة مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 15:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 80 مرة   شارك

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