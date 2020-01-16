Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باخرة " قسنطينة" التابعة للمؤسسة الوطنية للملاحة البحرية شمال لا تزال قابعة بميناء أنفيرس

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
ميناء أنفيرس (بلجيكا) ميناء أنفيرس (بلجيكا)

الجزائر- صرح المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري /غاتما/ الذي يضم الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال و الشركة الوطنية للملاحة البحرية ميد، اسماعيل العربي غمري اليوم الخميس بالجزائر أن باخرة نقل السلع " قسنطينة" التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال لا تزال قابعة منذ 22 ديسمبر بميناء أنفيرس (بلجيكا) .

و في تصريح لوأج، أكد السيد غمري أن سبب توقف الباخرة يعود الى المطالبة بمستحقات بحرية يتم حاليا تسديدها عن طريق الدائرة البنكية العمومية.

كما أوضح ذات المسؤول أن هذه الباخرة حجزت منذ 22 ديسمبر من طرف السلطات البحرية البلجيكية على مستوى ميناء أنفيرس الى غاية دفع المستحقات من طرف الشركة الوطنية للملاحة البحرية لممون بالزيوت.

وأشار السيد غمري أن "الأمر يتعلق بممارسة تطبق على الشركات البحرية في العالم و التي يجب عليها دفع مستحقات لدى ميناء أجنبي أو ممون في حدود كيفيات الدفع" مضيفا أن الباخرة " قسنطينة" ستغادر الميناء البلجيكي بمجرد دفع المستحقات حسب الاجراءات البنكية المعمول بها، مبرزا أن اجراءات التسديد قد تمت مباشرتها فور الاعلان عن الاحتجاز الذي لم تتلق كنان شمال بخصوصه اي اشعار مسبق.

و اضاف ذات المسؤول يقول أن "الاجراءات البنكية تعتبر ادارية و بطيئة بعض الشيء بالنظر الى الظرف الحالي و نحن ننتظر موافقة البنك من أجل استكمال دفع المستحقات للمتعامل الاقتصادي الأجنبي".

من جهة أخرى، لم يعط المسؤول الأول عن الشركة تقديرا بخصوص " الخسارة الحقيقية" لهذا المجمع العمومي نتيجة هذا التوقف.

و يذكر أن هذه الباخرة تقل جميع أنواع البضائع حسب زبائن الشركة البحرية الوطنية و هي ترسو بعدة موانئ وطنية مثل ميناء الجزائر العاصمة و وهران و عنابة.

و فيما يتعلق بالباخرة الثانية " تيتري" المتوقفة بميناء مارسيليا (فرنسا) أشار السيد غمري الى أنه أعيد تشغيلها الجمعة الماضية بعد توقف دام 21 يوما على مستوى الميناء الفرنسي.

و حسب نفس المسؤول فان " هذا التوقف جاء نتيجة سلسلة من التعطل التقني و أشغال التصليح عقب مشاكل تقنية متتالية" مضيفا أن أشغال التصليح عرفت تأخرا بعد احتفالات نهاية السنة التي نجم عنها نقص في عدد الموظفين على مستوى الميناء الفرنسي و ورشات التصليح من أجل التكفل بالسفينة.

يذكر أن الباخرة خرجت يوم 10 يناير عقب انتهاء الأشغال و تقوم حاليا بعملية تجارية بميناء بجاية.

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 18:44
كلـمات مفتـاحيــة :
باخرة " قسنطينة" التابعة للمؤسسة الوطنية للملاحة البحرية شمال لا تزال قابعة بميناء أنفيرس
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.16

كونتي: (الأزمة في ليبيا) الجزائر و ايطاليا تتقسمان "رؤية مشتركة أساسها الحوار"

20.01.16

كرة السلة: الجزائر تتأهل للمرحلة الثانية على حساب الرأس الأخضر

20.01.16

الجزائر-إيطاليا: إتفاق على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع في ليبيا

20.01.16

خالد المشري: الجزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على اعادة التوازن في الملف الليبي

20.01.16

رئيس الوزراء الإيطالي ينهي زيارته الى الجزائر

20.01.16

مؤسسة الأرشيف الوطني تنظم ملتقى وطني حول إجراء التبليغ وإثرائه يومي 19 و 20 يناير…

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير

20.01.13

باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة…