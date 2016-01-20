مركب الحديد والصلب بوهران: تصدير أزيد من 3 آلاف طن من حديد البناء إلى بريطانيا

وهران - يتم حاليا على مستوى ميناء مستغانم شحن حمولة تقدر إجمالا ب 3.050 طن من حديد البناء الموجه للتصدير نحو بريطانيا والمنتج من طرف مركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن ببطيوة (شرق وهران) ، حسبما أستفيد يوم الخميس من ذات المركب.

وسيتم نقل هذه الحمولة التي تخص أولى عمليات تصدير للمركب برسم السنة الجارية على متن باخرة يصل طولها إلى 100 متر ، وفقا لما صرح به ل"وأج" مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات لمركب "توسيالي" عزي رمزي.

وأشار الى أن عملية الشحن تسير في ظروف جيدة مع اتخاذ جميع الإجراءات بما في ذلك الجانب اللوجستيك على أن تنطلق الباخرة نحو ميناء شيرناس بالمملكة المتحدة السبت القادم .

كما سيتم مع نهاية الشهر الجاري تصدير 3.500 طن من الأنابيب الحلزونية نحو أنغولا انطلاقا من ميناء مستغانم ، مثلما تمت الإشارة إليه.

للتذكير قام المركب المذكور السنة المنصرمة بتصدير 131 ألف طن من حديد البناء نحو مختلف الدول منها 75 ألف طن إلى الولايات المتحدة الأمريكية و 50 ألف طن إلى كندا و3 آلاف طن من حديد البناء و3 ألاف طن من الأنابيب الحلزونية إلى بلجيكا انطلاقا من مينائي وهران ومستغانم.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهاته الصادرات التي تندرج ضمن إطار تشجيع ودعم صادرات المنتوجات الوطنية خارج مجال المحروقات حوالي 100 مليون دولار، إستنادا لنفس المصدر.

وقد شرعت شركة "توسيالي" في نشاط التصدير في نوفمبر 2018 من خلال أول شحنة مشكلة من 10 ألاف طن من حديد البناء نحو ميناء هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) انطلاقا من ميناء وهران.

يشار الى أن مركب "توسيالي" الذي دخل حيز الاستغلال في 2013 في إطار عملية استثمارية لمتعامل تركي أنجز وفق ثلاث مراحل ليبلغ إنتاج إجمالي قدر بنحو 3 ملايين طن خلال 2019.