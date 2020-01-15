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شيعلي: يسدي تعليمات لمصالح مطار هواري بومدين للتكفل الجيد بالمسافرين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
شيعلي: يسدي تعليمات لمصالح مطار هواري بومدين للتكفل الجيد بالمسافرين

الجزائر - أسدى وزير الاشغال العمومية و النقل، السيد فاروق شيعلي، يوم الاربعاء توجيهات الى مختلف مصالح مطار الجزائر "هواري بومدين" من اجل حسن الاستقبال و التكفل الجيد بالمسافرين و مرافقتهم و توفير اسباب راحتهم و سلامتهم، حسبما افاد به بيان وزارة الاشغال العمومية و النقل.

و خلال قيامه بزيارة عمل و تفقد فجائية الى المطار، لمعاينة مختلف اقسامه و مرافقه، و كذا الترتيبات و التدابير المتخذة لتسهيل تنقل المسافرين، شدد الوزير على ضمان السيولة المطلوبة و تسهيل نقل الامتعة بغية تحسين و ترقية مستوى الخدمة.

كما تحادث بهذه المناسبة مع عدد من المسافرين المتواجدين بالمطار، و استفسر عن ظروف سفرهم و مستوى الخدمة المقدمة لهم، من اجل تجسيد هذه التطلعات التي ترمي الى ترقية و عصرنة هذا المرفق العام على غرار كافة المنشآت المطارية و المرافق العامة التابعة للقطاع عموما، يضيف نفس البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:43
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شيعلي: يسدي تعليمات لمصالح مطار هواري بومدين للتكفل الجيد بالمسافرين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 18:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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