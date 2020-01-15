شيعلي: يسدي تعليمات لمصالح مطار هواري بومدين للتكفل الجيد بالمسافرين

و خلال قيامه بزيارة عمل و تفقد فجائية الى المطار، لمعاينة مختلف اقسامه و مرافقه، و كذا الترتيبات و التدابير المتخذة لتسهيل تنقل المسافرين، شدد الوزير على ضمان السيولة المطلوبة و تسهيل نقل الامتعة بغية تحسين و ترقية مستوى الخدمة.
كما تحادث بهذه المناسبة مع عدد من المسافرين المتواجدين بالمطار، و استفسر عن ظروف سفرهم و مستوى الخدمة المقدمة لهم، من اجل تجسيد هذه التطلعات التي ترمي الى ترقية و عصرنة هذا المرفق العام على غرار كافة المنشآت المطارية و المرافق العامة التابعة للقطاع عموما، يضيف نفس البيان.