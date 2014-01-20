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صالون التشغيل: المنظمون يتوقعون عرضا يقدر ب3000 منصب شغل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
صالون التشغيل: المنظمون يتوقعون عرضا يقدر ب3000 منصب شغل

الجزائر - تتوقع الشركات و المؤسسات التي ستشارك في الطبعة الرابعة عشر للصالون الوطني للتشغيل و التكوين المقرر تنظيمه ابتداء من 28 يناير بالجزائر العاصمة، عرضا يقدر بحوالي 3000 منصب شغل، حسب محافظ الصالون علي بلخيري.

وأكد السيد بلخيري خلال ندوة صحفية ان هذه التظاهرة التي تنظم بعنوان "ملتقى التشغيل و التكوين" ستجمع حوالي 40 مؤسسة عمومية و خاصة تعمل في العديد من قطاعات النشاط و التي ستقترح مناصب  شغل على الشباب الى جانب 60 مدرسة تكوين.

ويُنظم هذا الصالون لفائدة طالبي العمل و الاشخاص الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة و كذا الجامعيين المتحصلين على شهادات و الذين يرغبون في تعزيز كفاءاتهم و مهاراتهم من خلال دورات تكوينية تكميلية، حسبما أضاف ذات المسؤول.

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وقال أن هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام تعد "ملتقى المؤسسات والإدارات الراغبة في توظيف مهارات جديدة و كذا فرصة لخريجي الجامعات و المعاهد للحصول على منصب عمل او إجراء دورات تكوينية".

وأوضح ان هذا الفضاء يهدف الى اقامة "حوار مباشر من خلال إجراء مقابلات توظيف و اتصالات اعلامية"، مضيفا انه "يُنتظر ان تسجل التظاهرة 25.000 زائرا حيث سيكون عدد كبير منهم من طالبي الشغل و التكوين من مختلف الفئات.

كما سيكون الصالون فضاء لتنظيم لقاءات بين الهيئات العمومية للتشغيل والشباب حاملي المشاريع، كما سيمكن الشباب من الاستعلام حول إجراءات تمويل مختلف المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة.

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صالون التشغيل: المنظمون يتوقعون عرضا يقدر ب3000 منصب شغل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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