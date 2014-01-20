صالون التشغيل: المنظمون يتوقعون عرضا يقدر ب3000 منصب شغل

وأكد السيد بلخيري خلال ندوة صحفية ان هذه التظاهرة التي تنظم بعنوان "ملتقى التشغيل و التكوين" ستجمع حوالي 40 مؤسسة عمومية و خاصة تعمل في العديد من قطاعات النشاط و التي ستقترح مناصب شغل على الشباب الى جانب 60 مدرسة تكوين.
ويُنظم هذا الصالون لفائدة طالبي العمل و الاشخاص الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة و كذا الجامعيين المتحصلين على شهادات و الذين يرغبون في تعزيز كفاءاتهم و مهاراتهم من خلال دورات تكوينية تكميلية، حسبما أضاف ذات المسؤول.
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وقال أن هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام تعد "ملتقى المؤسسات والإدارات الراغبة في توظيف مهارات جديدة و كذا فرصة لخريجي الجامعات و المعاهد للحصول على منصب عمل او إجراء دورات تكوينية".
وأوضح ان هذا الفضاء يهدف الى اقامة "حوار مباشر من خلال إجراء مقابلات توظيف و اتصالات اعلامية"، مضيفا انه "يُنتظر ان تسجل التظاهرة 25.000 زائرا حيث سيكون عدد كبير منهم من طالبي الشغل و التكوين من مختلف الفئات.
كما سيكون الصالون فضاء لتنظيم لقاءات بين الهيئات العمومية للتشغيل والشباب حاملي المشاريع، كما سيمكن الشباب من الاستعلام حول إجراءات تمويل مختلف المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة.