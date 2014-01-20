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الصالون الدولي للفلاحة من 22  إلى 25 يناير الجاري بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
الصالون الدولي للفلاحة من 22  إلى 25 يناير الجاري بوهران

وهران - ستقام الطبعة الخامسة للصالون الدولي للفلاحة "أغريبرو إكسبو" من 22 إلى 25 يناير الجاري بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران، حسبما استفيد يوم الثلاثاء لدى المنظمين.

ويرتقب مشاركة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف شركة "اكسبوزيوم ايفانت"، 150 عارضا من مختلف ولايات الوطن فضلا عن أجانب.

وستضم هذه الطبعة مهنيو القطاع من فلاحين ومربين ومصنعين في شتى الشعب الفلاحية ومخابر وهيئات ومدارس عمومية وخاصة وجمعيات مهنية مختصة في المجال الزراعي، وفق ما جاء في الموقع الخاص بهذه التظاهرة.

كما سيكون هذا الصالون، الذي يساهم في تنظيمه عدد من الشركاء، بمثابة أرضية لعرض مختلف المنتجات الفلاحية منها الحبوب و التربية الحيوانية (الدواجن) وشعبة الحليب والأدوية الخاصة بالصحة النباتية ومهن أخرى لها صلة بالعالم الزراعي على غرار البيطرة والمعدات الفلاحية والري الزراعي، كما أشير إليه.

وسيشكل هذا الموعد الاقتصادي الرامي إلى إبراز مؤهلات الجزائر في الميدان الفلاحي فضاء بين المهنيين لتبادل التجارب والمهارات في الزراعة وعرض التقنيات الحديثة في مجال تطوير الشعب الفلاحية مع برمجة حصص للتعريف بالمنتجات الفلاحية وأخرى للتذوق، كما أشير إليه .

وينتظر أن تعرف الطبعة الخامسة للصالون الدولي للفلاحة توافد أكثر من 30 ألف زائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 16:06
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الصالون الدولي للفلاحة من 22  إلى 25 يناير الجاري بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

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