صيد بحري: تحسن في نسب التشغيل وتعداد الأسطول في 2018

الجزائر- عرف عدد الناشطين في قطاع الصيد البحري و تعداد الاسطول الوطني تحسنا في 2018 مقارنة بعام 2017, حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات حول أهم مؤشرات قطاع الصيد البحري في البلاد.

و ارتفع العدد الاجمالي لمناصب الشغل في قطاع الصيد البحري الى 115.672 منصب بارتفاع 4ر11 بالمئة منها 56.206 منصب مباشر ( 6ر48 بالمئة) و 59.466 منصب غير مباشر (4ر51 بالمئة) بارتفاع على التوالي ب 2ر4 بالمئة و 2ر19 بالمئة خلال فترة المقارنة,حسب أرقام الديوان.

و تتشكل مناصب العمل المباشرة من 48.160 صياد ما يمثل 7ر85 بالمئة من اجمالي عدد المناصب (+5 بالمئة) و 5.347 ربان (- 9ر1 بالمئة) و2.699 ميكانيكي (+4 بالمئة).

ويحصي الأسطول الوطني 5.617 وحدة في 2018 مقابل 5.494 وحدة في 2017 مسجلة بذلك ارتفاع قدره 2ر2 بالمئة, حسب الديوان.

و يتشكل هذا الأسطول من 1.365 قارب لصيد السردين (بارتفاع طفيف 99ر0 بالمئة) و 3.673 قارب صغير (بارتفاع 1ر3 بالمئة) و551 سفينة صيد (بانخفاض 2ر0 بالمئة) و 19 باخرة لصيد تونة (6ر5 بالمئة) و 9 سفن لصيد المرجان .

وتهيمن على هذا الأسطول القوارب التي لا يتجاوز طولها 6 أمتار (44 بالمائة من إجمالي السفن), بينما تمثل السفن التي يساوي أو يتجاوز طولها 24 مترًا 7ر1 بالمائة فقط من إجمالي عدد الوحدات التي تشكل الأسطول الوطني للصيد البحري.

ويظهر التوزيع الجغرافي لسفن الصيد عبر الولايات الساحلية, ان حضيرة وحدات الصيد بولاية تيبازة تحتل دوما المرتبة الاولى ب 791 وحدة اي حوالي 14 بالمئة من الاسطول الوطني متبوعة بحضيرة عنابة (586 وحدة) و بومرداس (509 وحدة) و عين تموشنت (501 وحدة) و سكيكدة (500 وحدة).

و في مقابلة مع "واج" كان المدير السابق لقسم تطوير تربية المائيات بوزارة الفلاحة السيد مصطفى اوسعيد, و الذي يشغل حاليا ذات المنصب بوزارة الصيد البحري المستحدثة مؤخرا في الحكومة الجديدة , قد اوضح في شهر يوليو الماضي تطور حجم الاستثمارات الخاصة في مجال تربية المائيات مقارنة بالسنوات الماضية سمح بإنجاز حتى نهاية 2018 ,ازيد من 70 مشروع جديد, طور الاستغلال,حيث سجل الانتاج الاولي من الاسماك من مختلف الانواع ارتفاعا الى 5.100 طن , و تسويق ما قيمته 4 مليار دج من مختلف المنتجات الصيدية.

و يعمل الفاعلين في قطاع الصيد البحري على الانتقال من الصيد الحرفي التقليدي الى صيد بحري صناعي و ذلك من خلال دفع حركية الاستثمار المكثف من اجل انتاج كميات أوفر من الاسماك و بالتالي الاستجابة للطلب المرتفع للسوق الجزائري.