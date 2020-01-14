تربية المواشي: السيد عماري يثمن مسعى مراجعة نظام توزيع وتسويق الأعلاف

الجزائر - ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري, مسعى مهنيي شعبة تربية المواشي وكذا الادارة, لإعادة النظر في نظام توزيع مادة الشعير المدعمة والاعلاف الموجهة لتسمين الاغنام, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح السيد عماري خلال لقاء جمعه أمس الاثنين بأعضاء الفدرالية الوطنية للموالين, ان "النظام الجديد الذي كان دائما مطلب المهنيين, سيساهم في القضاء على المضاربة", حسب نفس المصدر.

كما سيسمح النظام الجديد لتوزيع وتسويق الأعلاف ب"إعطاء بدائل أخرى لا تقل أهمية عن مادة الشعير لتشكيل غذاء صحي ومتكامل بالنسبة للغنم وفي نفس الوقت غير مكلف للخزينة العمومية".

وخلال لقاء الوزير مع أعضاء الفدرالية, والذي جرى بحضور اطارات من الوزارة وممثل الديوان الجزائري المهني للحبوب, تم التطرق أيضا لعدة مواضيع أبرزها تطوير تربية المواشي وحماية المناطق الرعوية بالإضافة الى تنظيم المربين.

وفي هذا الصدد, أكد السيد عماري "عزم السلطات العمومية على مرافقة المربين والموالين بشتى الوسائل من أجل اعطاء دفعة قوية لنشاط تربية المواشي ورفع انتاجية اللحوم الحمراء".

وفي نفس السياق, شدد على أهمية تنظيم المهنيين في شكل تعاونيات فلاحية من أجل تمكين الفلاحين والمربين من الاستفادة من المرافقة التي تقدمها الدولة أي كان نوعها.

ومن شأن التعاونيات ان تساهم في تنشيط وإعادة اطلاق المنشآت كالمذابح العصرية التي انجزت في حاسي بحباح (ولاية الجلفة) و ميلة وبوقطب (البيض) والتي ستسمح لخلق ديناميكية اقتصادية ورفع انتاج اللحوم الحمراء, حسب السيد عماري الذي وجه تعليمات لعقد اجتماع خاص بهذه المذابح ودراسة النقاط التي تعيق تطوير نشاطها بالتنسيق مع المهنيين.