توقف استغلال عدة مطارات بشرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الثلاثاء، عن توقف حركة الملاحة الجوية بعدة مطارات شرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها عن "توقف مؤقت" لاستغلال مطارات سطيف وباتنة و قسنطينة لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب ضباب كثيف على مستوى هذه المطارات.

و أكدت الشركة أن حركة استغلال هذه المطارات ستعود الى طبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية.