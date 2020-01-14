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توقف استغلال عدة مطارات بشرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 12:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
توقف استغلال عدة مطارات بشرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية

الجزائر- أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الثلاثاء، عن توقف حركة الملاحة الجوية بعدة مطارات شرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها عن "توقف مؤقت" لاستغلال مطارات سطيف وباتنة و قسنطينة لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب ضباب كثيف على مستوى هذه المطارات.

و أكدت الشركة أن حركة استغلال هذه المطارات ستعود الى طبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 12:23
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توقف استغلال عدة مطارات بشرق البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 12:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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