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وهران: الطبعة الـ 11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار من 26 إلى 29 فبراير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات

وهران - ستقام الطبعة الحادية عشر للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل "سياحة" والصالون الدولي للتجهيزات والخدمات للفنادق والإطعام من 26 إلى 29 فبراير القادم بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران, حسبما أستفيد يوم الثلاثاء من المنظمين.

و سيكون موضوع صالون "السياحة" لسنة 2020 "وهران قطب جديد للاستثمار السياحي و الفندقي" , كما أوضح, لـ/وأج/, مدير شركة "أسترا للاتصال", نور الدين داودي, مشيرا إلى أن هذه الطبعة ستقام تحت شعار "التنمية و الاستدامة".

وستتميز الطبعة الـ 11 للصالون بإقامة عديد الأجنحة منها جناح سيخصص حصريا للسياحة و الأسفار و النقل و سيسمح بإبراز مؤهلات ناحية الغرب و مدنها (وهران و تلمسان و مستغانم وعين تموشنت وغيرها) لدى مهنيي السياحة و تحسيسهم بترقية وجهة الجزائر عبر جولات بمدينة وهران و المدن المجاورة, كما أضاف ذات المصدر.

وسيسمح الجناح الثاني أيضا لمهنيي القطاع بالتعريف بمنتوجاتهم لدى مهنيين آخرين والجمهور الواسع, الذي ستقترح عليه عروض خلال الصالون لوجهات بالنسبة لعطلتي الربيع والصيف المقبلتين وكذا تخفيضات في أسعار التذاكر من مختلف شركات النقل الجوي, حسبما أشار اليه نور الدين داودي.

كما سيتم أيضا تخصيص جناح للسياحة الصحية وهو فضاء للعيادات الصحية والمستشفيات ووكالات الأسفار المتخصصة.

واعتبر ذات المسؤول أن الصالون, الذي سيقام تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية "قيمة مضافة لوهران", كونها مدينة ستحتضن الطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2020 وتشهد مشاريع فندقية في تطور مستمر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 12:25
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وهران: الطبعة الـ 11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار من 26 إلى 29 فبراير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 12:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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