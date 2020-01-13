بنك الجزائر يفتح وكالة جديدة بالعاصمة

الجزائر - فتح بنك الجزائر وكالة جديدة على مستوى شارع عميروش بالجزائر العاصمة قصد تخفيف الضغط على فرعه الكائن بشارع زيغود يوسف، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للبنك.

وتم تدشين الوكالة الأربعاء الماضي من طرف محافظ بنك الجزائر بحضور نوابه و الأمناء العامين و المدراء العامين و اطارات البنك، حسب البيان.

و يأتي فتح الوكالة الجديدة في اطار توسيع شبكة بنك الجزائر و تماشيا مع عصرنة الخدمات المالية و النقدية و تحسين الاداء مع البنوك و الخزينة العمومية.

كما سيسمح بتمكين البنوك و المؤسسات الزبونة من الحصول على خدمات أفضل، في وقت حقيقي و بجودة عالية.

و تهدف هذه الخطوة، يضيف بنك الجزائر، للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الساحة المصرفية و التجاوب مع مستجداتها بغية تقديم خدمات أفضل و أسرع كما ستنعكس ايجابيا على طلبات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بعملية استبدال الأوراق النقدية المهترئة و الحصول على القطع النقدية المعدنية بأريحية، يؤكد نفس المصدر.