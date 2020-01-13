بنك الجزائر يفتح وكالة جديدة بالعاصمة

وتم تدشين الوكالة الأربعاء الماضي من طرف محافظ بنك الجزائر بحضور نوابه و الأمناء العامين و المدراء العامين و اطارات البنك، حسب البيان.
و يأتي فتح الوكالة الجديدة في اطار توسيع شبكة بنك الجزائر و تماشيا مع عصرنة الخدمات المالية و النقدية و تحسين الاداء مع البنوك و الخزينة العمومية.
كما سيسمح بتمكين البنوك و المؤسسات الزبونة من الحصول على خدمات أفضل، في وقت حقيقي و بجودة عالية.
و تهدف هذه الخطوة، يضيف بنك الجزائر، للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الساحة المصرفية و التجاوب مع مستجداتها بغية تقديم خدمات أفضل و أسرع كما ستنعكس ايجابيا على طلبات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بعملية استبدال الأوراق النقدية المهترئة و الحصول على القطع النقدية المعدنية بأريحية، يؤكد نفس المصدر.