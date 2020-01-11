العسل المحلي، أسعار باهظة وسط سوق غير مهيكلة

الجزائر - وسط سوق غير مهيكلة تنعدم فيها شفافية مسار الانتاج و التسويق يبقى العسل المحلي, هذا الرحيق الثمين ذو الفوائد الطبية الكبيرة, يباع بأسعار باهظة قد تصل ل10.000 دج/كغ في الوقت الذي يبقى فيه المستهلك الجزائري غير قادر على تمييز العسل الخالص من العسل المغشوش.

و في حوار خصت به وأج، تطرقت مسؤولة شعبة تربية النحل بالمعهد التقني لتربية الحيوانات, السيدة غنية زيتوني, لمشكل غياب سوق مهيكلة و منظمة لهذا المنتج- الذي يعد عند الكثير من المستهلكين بمثابة "الدواء السحري"- كواحد من أهم أسباب غلائه.

و قالت: " اضافة الى قانون العرض و الطلب, توجد عوامل اخرى مسؤولة عن غلاء العسل كندرته نتيجة الجفاف و غياب مسالك لتجارة مهيكلة و تدخل عدة وسطاء و تجار يعاودون بيع المنتوج و الذين ليس لهم في الغالب أية علاقة بمجال تربية النحل".

و في الوقت الذي يغيب فيه العسل المحلي على مستوى المحلات التجارية الكبرى, نجد العسل المستورد متوفرا و يباع بأسعار تتراوح في حدود 2.500 دج.

و لاحظت المهندسة في تربية النحل وجود خللين أساسيين في مجال تسويق العسل المحلي بالجزائر الأول مرتبط بغياب تتبع مسار الانتاج و الثاني متعلق بغياب توضيح معايير النوعية في الوسم الذي يرافق غلاف المنتج.

و من اجل وضع حد للارتفاع الغير مبرر في اسعار العسل المحلي و جعله في متناول المستهلكين , اقترحت ذات المسؤولة تأسيس سوق شفاف للعسل من خلال انشاء مراكز للاستخراج و الجمع.

كما اقترحت اعادة اطلاق التعاونيات المتخصصة في تربية النحل على مستوى كل مناطق النشاط و الذين سيكلفون بالبيع بالتجزئة.

و ترى السيدة زيتوني ان تنظيم السوق يستوجب ايضا ضمان منتوج ذو نوعية جيدة و الذي يتطلب مراقبة كل عملية الانتاج و هذا انطلاقا من مرحلة النمو و المعالجة الصحية للنحل الى غاية وضع الرحيق في الاصيص و تغليف و تخزين المنتوج.

== اعتماد مخابر مؤهلة لتمييز العسل الحقيقي من المغشوش ==

و فيما يتعلق بامكانية معرفة العسل الاصلي , أكدت السيدة زيتوني ان الطريقة الوحيدة لمعرفته هي القيام بتحليله من طرف مخبر مؤهل.

و في هذا الصدد, اكدت وجود مخابر عمومية و خاصة تتدخل خاصة في مراحل الجمع من اجل التحقق من نوعية المنتوج.

لكن هذه المخابر ليست معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) كمخابر مؤهلة في مجال تحليل العسل, و هو ما يشكل, حسب نفس المسؤولة, عائقا كبيرا لتطوير الشعبة, التي تحتاج على الأقل لمخبر معتمد يؤكد مطابقة العسل لشروط الجودة.

و فور حصولها على الاعتماد, ستتمكن المخابر المعتمدة من ضمان مراقبة العسل المستورد أيضا و التحقق من مطابقته للمعايير, حسب المسؤولة التي ذكرت بان الجزائر تعتمد على الرمز الغذائي "كودكس" المؤسس من طرف المنظمة العالمية للزراعة و التغذية و المنظمة العالمية للصحة كمرجع أساسي لمعايير جودة العسل.

كما سيسمح كشف التحليل المقدم من طرف هذه المخابر للمنتجين الوطنيين بتصدير منتجاتهم, تضيف السيدة زيتوني الذي أشارت الى أن ان المعهد التقني لتربية الحيوانات يعمل -بمرافقة الهيئة الجزائرية للاعتماد- على تعزيز مخبره من اجل الاستجابة لحاجيات الشعبة.

و اكدت بأن تبني معايير شهادة مطابقة العسل الجزائري للنوعية من خلال نظام تتبع المسار, سيسمح بمعرفة كل مراحل و شروط انتاج العسل ابتداء من الخلية الى المنتج النهائي.

و كشفت السيدة زيتوني ان خطوات و اجراءات المصادقة على العسل سيتم مناقشتها خلال يوم دراسي سيعقد الاثنين القادم من طرف المعهد التقني لتربية الحيوانات بالتعاون مع الهيئة الجزائرية للاعتماد بحضور كل الفاعلين في شعبة تربية النحل.

== الغاء بعض الافكار الخاطئة حول العسل ==

من جهة أخرى, تطرقت المسؤولة الى بعض الافكار و المعتقدات الخاطئة لدى المستهلكين فيما يخص العسل و منها الاعتقاد السائد بأن العسل القديم الذي يحتفظ به الناس في رفوف خزائنهم لسنوات عديدة يصبح دواء فعالا ضد العديد من الأمراض.

و أوضحت أن العسل القديم, و مع كونه يبقى صالحا للأكل, الا انه يفقد أغلب فيتاميناته و خصائصه الغذائية.

و بخصوص تخوف المستهلكين من العسل المبلور معتقدين انه مجرد شراب السكر, أوضحت أن العسل الطازج يتبلور بطبيعته و أنها مجرد ظاهرة طبيعية لا تمس بنوعية العسل .

و أضافت بان تحفظ المستهلكين من العسل المبلور يدفع ببعض مربي النحل الى تسخين منتجهم من اجل تمييعه و اعادة ذوبانه و هو ما قد يؤدي الى تدهور قيمته الغذائية.

بدوره، استغرب السيد احمد لعمور, مربي نحل من المنطقة الجبلية "جبل الوحش" بقسنطينة, في تصريح لوأج, من سلوك بعض المستهلكين الذين يعتقدون بأن العسل الباهض الثمن هو بالضرورة الافضل, سبب عدم قدرتهم على التأكد من نوعية المنتج و من كونه غير مغشوش.

و عن سؤال لمعرفة السعر "المعقول" للكغ من العسل, أوضح أن هذا السعر يجب ألا يقل عن 3.500 دج للكيلوغرام و ألا يتعدى 5.600 دج, حسب صنف العسل.