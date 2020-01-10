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تربية الدواجن: وزير الفلاحة يلتقي ممثلي الشعبة لمناقشة المشاكل والعراقيل

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 18:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر - عقد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، لقاء مع ممثلي شعبة تربية الدواجن أين تم مناقشة المشاكل والعراقيل التي تعاني منها هذه الشعبة،  حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي عقد امس الخميس بحضور مسؤولين في الوزارة، تم التطرق إلى الميكانيزمات الخاصة بضبط هذه الشعبة بالشراكة مع المهنيين الذين يمثلون الاتحاد الوطني لمنتجي البيض واللحوم على مستوى المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن.

وتم على الأخص التطرق لفرع انتاج "أمهات الدجاج" سواء تلك الموجهة لإنتاج البيض أو الموجهة لانتاج اللحوم البيضاء.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على الاهمية التي تكتسيها الشعبة اجتماعيا و اقتصاديا حيث يعتبر 80 بالمئة من المهنيين فيها مربون صغار.

كما دعا السيد عماري المهنيين الى تكتلهم و تنظيمهم في تعاونيات تضم المربين الكبار و الصغار من أجل تطوير الشعبة و تفادي تذبذب الأسعار المتكرر التي تؤدي الى صعوبات للمربين أو كذا ارتفاع الاسعار في السوق.

كما ألح على ضرورة تثمين فائض الإنتاج عن طريق الصناعة التحويلية والتصدير.

 

 

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تربية الدواجن: وزير الفلاحة يلتقي ممثلي الشعبة لمناقشة المشاكل والعراقيل
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 18:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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