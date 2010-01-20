وزير الفلاحة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة وتقييم انطلاق موسم إنتاج الحبوب 2019 /2020 

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية،شريف عماري، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة وتقييم انطلاق موسم إنتاج الحبوب لسنة 2019 /2020 والذي ناقش عدة مواضيع تعلقت خاصة بحملة الحرث والبذر لهذا الموسم وكذا الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل تحسين ظروف و أداء هذه الشعبة الاستراتجية، حسب بيان للوزارة.

وحضر هذا الاجتماع، الذي عقد امس الخميس، بالإضافة الى إطارات الوزارة، مدراء المصالح الفلاحية للولايات الرائدة في إنتاج الحبوب، ممثلي المجالس الوطنية المهنية المشتركة لشعبة الحبوب و شعبة البقول الجافة و مدراء المعاهد التقنية والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر" وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حسب البيان.

وخلال هذا اللقاء، ذكر السيد عماري بأهمية و مكانة شعبة الحبوب بالنسبة لتعزيز الأمن الغذائي و الاقتصاد الوطني و بالنتائج المحققة في موسم 2018 /2019 رغم الصعوبات والعراقيل، حيث تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي في مادة القمح الصلب.

كما أكد على عزم السلطات العمومية على مواصلة العمل وتسخير كل الإمكانيات لرفع تحدي تقليص الواردات.

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و أكد السيد عماري على تسجيل تحسن في نظام تموين المزارعين بعوامل الإنتاج الخاصة بحملة الحرث والبذر لا سيما فيما يخص توفير البذور المعتمدة والأسمدة، حيث تم تسويق أكثر من 6 ،2 مليون قنطار من البذور للمنتجين أي بزيادة تفوق 212.000 قنطار بالمقارنة بالموسم الماضي كما تم توفير ازيد من 1،2 مليون قنطار من الاسمدة، في حين بلغت المساحة الاجمالية المزروعة حوالي 3 ر3 مليون هكتار.

وفيما يخص الظروف المناخية السائدة الى غاية اليوم، أكد المدير العام للمعهد الوطني للتربة والسقي، أن زراعة الحبوب لم تتأثر الى حد الان من نقص الامطار نظرا لتوفر رطوبة عالية مشيرا الى ترقب تحسن في الايام القادمة.

وفي هذا الصدد، طلب الوزير بتعزيز نظام التنبؤ المبكر و المتابعة لدى الشعبة من أجل تفعيل عند الحاجة لعمليات السقي التكميلي.

وفيما يخص التمويل والتأمين، طلب السيد عماري بتعيين فريق عمل للمباشرة فوريا في عملية تسريع ملف عصرنة أنظمة الدفع و نظام التأمين الفلاحي لتسهيل الإجراءات لصالح الفلاحين.

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كما أسدى الوزير تعليمات من أجل تفعيل و توسيع استعمال الطاقات المتجددة في المستثمرات الفلاحية، خاصة في مناطق الهضاب العلية و الجنوب.

وأمر الوزير كذلك بتسريع وتيرة انجاز عمليات نموذجية ليتم تعميمها مع تنسيق القطاعات المعنية بمرافقة بنك بدر.

وبالنسبة لشعبة البقول الجافة، أعطى السيد عماري تعليمات لتنظيم ورشة وطنية خلال الأسبوع المقبل لدراسة كل المسائل المتعلقة بتطوير وتدعيم ديناميكية الانتاج الوطني لهذه الشعبة بهدف اتخاذ اجراءات من شأنها تحفيز المنتجين وحماية الانتاج الوطني و تحقيق الاكتفاء الذاتي من البقوليات.