الخطوط الجوية الجزائرية: جميع المسافرين على شبكة الجزائر-فرنسا تم نقلهم "بصفة عادية"

الجزائر - أكد الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية امين اندلسي يوم الخميس أن جميع المسافرين على شبكة الجزائر- فرنسا قد تم نقلهم "بصفة عادية" هذا الخميس رغم التخفيض ب20 % لعدد الرحلات المبرمجة بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين.

وأوضح السيد اندلسي في تصريح لوأج ان "جميع المسافرين الذين كانوا سيتوجهون إلى فرنسا انطلاقا من الجزائر قد التحقوا بوجهتهم و العكس صحيح رغم إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين الذي أرغمنا على التقليص بنسبة 20 % من برنامج رحلات هذا اليوم".

وأضاف ذات المسؤول انه تم ضمان 34 رحلة من الجزائر نحو فرنسا و 37 رحلة تم إجراؤها من فرنسا نحو الجزائر خلال هذا اليوم الخميس مشيرا الى ان "اضطرابات" قد سجلت لكن "دون ان يتم إلغاء أي رحلة".

كما أكد السيد أندلسي انه علاوة على التقليص بنسبة 20 % من الرحلات الا ان "الاضطرابات" قد خصت المواعيد لأنه "تم تسجيل تأخرا تراوح بين 30 و 45 دقيقة ما عدا رحلتين بين الجزائر- ليون و عنابة - تولوز التي عرفت تأخرا بأربع ساعات".

وتعود هذه التأخرات -حسب ذات المتحدث- الى السماح بالإقلاع الذي بجب على الطائرات الحصول عليه من المصالح المعنية بفرنسا.

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كما أشار المتحدث باسم الخطوط الجوية الجزائرية الى ان خلية المتابعة التي تم تنصيبها على مستوى الشركة منذ الاعلان عن الاشعار بالإضراب قد جندت منذ الساعة الخامسة صباحا من اجل ضمان "السير الحسن للبرنامج الخاص الذي اعدته الخطوط الجوية الجزائرية لتسيير هذا اليوم".

وأضاف قائلا ان الخطوط الجوية الجزائرية "قد قامت بتخفيض عدد الرحلات لكنها رفعت قدراتها على مستوى الرحلات التي تم ابقاؤها مع زيادة عدد المقاعد من اجل نقل جميع المسافرين".

و للتذكير ان المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي كانت قد طلبت من جميع شركات الطيران التي تعمل بفرنسا الى التقليص ب20 % من برنامج الرحلات ليوم 9 يناير 2020 بسبب الاشعار بإضراب المراقبين الجويين الذي دعت اليه النقابات العمالية الفرنسية في اطار التعبئة الوطنية لعمال الوظيف العمومي ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد بفرنسا.