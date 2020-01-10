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الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خدمة التسجيل عبر الانترنت للرحلات الدولية

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خدمة التسجيل عبر الانترنت للرحلات الدولية

الجزائر - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس في بيان لها، عن إطلاق خدمة تسجيل عن طريق الانترنت لرحلاتها الدولية قصد السماح للركاب باختيار مقاعدهم.

و أوضح البيان أن التسجيل عبر الانترنت الذي يفتح خدمته 24 ساعة إلى غاية 3 ساعات قبل الرحلة، من شأنه المساهمة في ربح الوقت، إذ "يبقى على المسافر لدى وصوله إلى المطار إلا استلام بطاقة الركوب".

و تسمح هذه الخدمة المتوفرة لجميع الركاب الحائزين على تذاكر الكترونية باختيار مقعد و طباعة وصل التسجيل.

غير أن "تأكيد التسجيل لا يحل محل بطاقة الركوب التقليدية التي يتوجب سحبها على مستوى شبابيك التسجيل بالمطار يوم الرحلة".

إقرأ أيضا : الخطوط الجوية الجزائرية: الاحتفاظ بالرحلات القادمة و المتوجهة الى فرنسا 

وأضاف البيان أن  التسجيل عبر الانترنت متوفر بالنسبة لرحلات الذهاب أو المغادرة من: إسبانيا (ألكانتي و مدريد و بالما) و فرنسا (شارل دي غول و أورلي و ليل و ماتز و مولوز و ليون و نيس و بوردو و مرسيليا و تولوز و مونبولييه) و بلجيكا (بروكسل) و تركيا (إسطنبول) و ألمانيا (فرانكفورت) و إيطاليا (روما) و النمسا (فيينا) و المملكة المتحدة (لندن) و البرتغال (لشبونة) و الأردن (عمان) و مصر (القاهرة) و الأمارات العربية المتحدة (دبي).

وهذه الخدمة متوفرة أيضا لرحلات الذهاب او المغادرة للخطوط الجوية الجزائرية من الجزائر العاصمة ابتداء من 5 فبراير المقبل و ستعمم تدريجيا في جميع المطارات الدولية للبلد.

من جهة أخرى، أكدت الخطوط الجوية الجزائرية أن خدمة التسجيل عبر الانترنت تستبعد الركاب ذات خصوصيات و/أو الذين يحتاجون مساعدة خاصة كالأطفال غير المرفقين و الركاب المعاقين حركيا و الركاب المسافرين مع الأطفال الرضع.

كلـمات مفتـاحيــة :
الخطوط الجوية الجزائرية تطلق خدمة التسجيل عبر الانترنت للرحلات الدولية
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 كانون2/يناير 2020 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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