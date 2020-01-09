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وزير التجارة يدعو الى ترويج أفضل للإجراءات التحفيزية المتخذة في سبيل الرقي بالاقتصاد الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
وزير التجارة يدعو الى ترويج أفضل للإجراءات التحفيزية المتخذة في سبيل الرقي بالاقتصاد الوطني

الجزائر- دعا وزير التجارة, كمال رزيق, الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بفرنسا الى ترويج "أفضل" للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سبيل الرقي بالاقتصاد الوطني, مؤكدا على اولوية استثمار الجالية الجزائرية بالخارج في بلدهم الأم, حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة يوم الخميس.

و ذكر السيد رزيق لدى استقباله, أمس الاربعاء بالجزائر, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, وفدا عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بفرنسا يرأسه, السيد قاسي ايت علي, بجملة التدابير التشجيعية المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2020 , الذي يولي أهمية ومكانة خاصة للاستثمار في الجنوب الكبير والمناطق الحدودية, حسب البيان.

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و في ذات السياق, أضاف الوزير أن هذه المناطق ستكون "بوابة على الاسواق الافريقية سيما بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية".

من جهته, استعرض السيد ايت علي , انجازات و نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بفرنسا الى جانب الخطوط العريضة لبرنامجها المستقبلي سيما ما يتعلق بالاستثمار في الجزائر.

كما أكد ذات المسؤول على "ضرورة تقديم الدعم الازم من الحكومة الجزائرية لاستقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج".

يذكر ان اشغال الاجتماع تمحورت حول المستثمرين الجزائريين المتواجدين بالخارج و تحفيز الاستثمار بالجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:06
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وزير التجارة يدعو الى ترويج أفضل للإجراءات التحفيزية المتخذة في سبيل الرقي بالاقتصاد الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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