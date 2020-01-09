تجارة: انتخاب حزاب بن شهرة أمينا عاما للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

الجزائر- انتُخب السيد حزاب بن شهرة يوم الخميس أمينا عاما للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائيين في ختام اجتماع المؤتمر السادس للاتحاد المُنعقد بالجزائر العاصمة.

و كان السيد حزاب قد تولى إلى اليوم قيادة الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بالنيابة كمنسق عام و ناطق رسمي و ذلك اثر وفاة الأمين العام السابق للاتحاد صالح صويلح في ديسمبر 2018.

في تصريح للصحافة عقب انتخابه, التزم السيد حزاب ب "إعطاء الاتحاد المكانة التي تليق به كشريك و فاعل في الانتعاش الاقتصادي" من خلال إعادة هيكلة قواعده (المكاتب و الفدراليات).

و يعتبر التكوين من ضمن الأولويات التي يُسطرها الأمين العام الجديد للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الذي ذكر في هذا الصدد بالتوقيع على اتفاقية مع المعهد الوطني للعمل لتكوين إطارات الاتحاد.

و بعد أن أكد أن الاتحاد سيعمل على القضاء على التجارة الموازية من أجل إعادة بعث النشاط التجاري جدد السيد حزاب نداءه لإنشاء اتحاد يضم تجار و حرفيين أفارقة.

في كلمة وجيزة أبرز وزير التجارة الذي حضر افتتاح المؤتمر أهمية النشاط الذي يزاوله التجار حيث وصفهم ب "أساس" السياسة الجديدة لدائرته الوزارية القائمة على الشمولية و التعاون لتحسين ظروف ممارسة النشاط التجاري.

و عبر الوزير عن "استعداده لمباشرة لقاءات مع ممثلي الاتحاد من أجل التكفل بانشغالات التجار و الحرفيين".

و حضر أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين إطارات و ممثلون عن عدة وزارات و هياكل و منظمات عمومية و خاصة.