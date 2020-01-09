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السيد رزيق يجتمع برئيسي مجلس المنافسة وغرفة التجارة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر- عقد وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعين مع كل من رئيس مجلس المنافسة, عمارة زيتوني, ورئيس الغرفة للتجارة والصناعة, عبد القادر قوري, للتباحث حول قضايا ورهانات الاقتصاد الوطني, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج الاجتماعين في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها وزير التجارة مع كل الاطارات والفاعلين والشركاء والمهنيين في القطاع, حسب نفس المصدر.

وفي لقائه مع السيد زيتوني, أبرز الوزير الدور "بالغ الأهمية" الذي يوليه لهذه الهيئة التي تعد "الآلية الفعالة لمحاربة الاحتكار والمضاربة ومساهمته الفعلية في ضبط السوق بضمان الشفافية ومنع الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة".

كما أكد الوزير على ضرورة تكافئ الفرص بين كل المتعاملين الاقتصاديين مما يمكن من خلق تنافسية تضمن ضبط السعر والتحكم في النوعية من اجل تقديم خدمة ومنتج ذو جودة للمستهلك.

وخلال هذه الاجتماع, قدم السيد رزيق جملة من التوجيهات لاسيما فيما يتعلق بمراجعة وتحيين النصوص القانونية لهذه الهيئة لترقى أكثر في تأدية مهامها.

اما في لقائه مع رئيس الغرفة للتجارة والصناعة, اعتبر الوزير بان الاستقرار السياسي الذي تعيشه اليوم الجزائر "سينعكس حتما بالايجاب على الحركية الاقتصادية".

وفي هذا السياق, أكد بأن "الجزائر الجديدة اليوم ستوفر كل الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين من أجل مناخ اقتصادي قوي وفعال تسوده الثقة والشفافية وفتح فرص الاستثمار والقضاء على البيروقراطية".

كما تطرق الوزير إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الغرفة في جلب الاستثمارات الأجنبية وفتح شراكات مع باقي الغرف على المستوى الدولي خاصة بعد تحيين العديد من القوانين التي "شكلت عائقا في وجه الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الاستراتيجية".

وشكل الاجتماع فرصة جدد السيد رزيق فيها تأكيده على ضرورة "فتح باب الحوار مع كافة الشركاء" لافتا إلى أن "أبواب دائرته الوزارية تبقى مفتوحة دوما للجميع من أجل النهوض بالقطاع", وفقا لبيان الوزارة.

وكان الوزير شرع بعد تنصيبه على رأس القطاع في عقد سلسة اجتماعات مع مختلف الاطراف الفاعلة فيه, استهل بلقاء يوم الاثنين الماضي مع أعضاء نقابة مستخدمي قطاع التجارة وذلك بحضور الوزير المنتدب للتجارة الخارجية, عيسى بكاي.

واستمع الوزيران في هذا الاجتماع إلى الانشغالات التي طرحها الشريك الاجتماعي لاسيما ما يتعلق بالقانون الاساسي لموظفي قطاع التجارة وملف صندوق المداخيل التكميلية وهي المطالب التي تهدف في الاساس إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري في الوزارة وحل مشاكل الموظفين مع التركيز على كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظف.

وفي هذا الصدد, أعرب السيد رزيق عن "استعداده الدائم للعمل مع الجميع لحل المشاكل واستقبال كل طلبات الموظفين عن طريق ممثليهم والتكفل بها شخصيا لخلق مناخ المبادرة والفعالية والعمل على انصاف العمال المظلومين عم طريق طلب إعادة النظر في العقوبات المسلطة عليهم".

كما دعا الشركاء الاجتماعيين ل"مرافقته في هذا البرنامج عن طريق توعية الموظفين بضرورة الانضباط والعمل", يضيف نفس المصدر.

وأجرى الوزير أيضا يوم الثلاثاء الماضي لقاء تعارفيا مع ممثلين الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك حيث تم التطرق للتحديات التي تواجه قطاع التجارة وبالأخص ما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تشجيع الانتاج الوطني ومحاربة الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات التجارية غير الشرعية, حسب البيان.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:41
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السيد رزيق يجتمع برئيسي مجلس المنافسة وغرفة التجارة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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