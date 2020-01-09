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مشروع الفوسفات المندمج: سوناطراك و سيتيك الصينية يوقعان على ملحق لبروتوكول اتفاقهما

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 09:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
مشروع الفوسفات المندمج: سوناطراك و سيتيك الصينية يوقعان على ملحق لبروتوكول اتفاقهما

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المجمع الصيني سيتيك (CITIC) للبناء، بالجزائر العاصمة، ملحق بروتوكول اتفاق متعلق بالمشروع المندمج لإنتاج الفوسفاط بالجزائر، المبرم سنة 2018.

وجرت مراسم توقيع هذا الملحق الذي يندرج في إطار متابعة المحادثات حول هذا المشروع الهام، يوم أمس الثلاثاء بمقر المديرية العامة لسوناطراك (الجزائر العاصمة) بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات، السيد كمال الدين شيخي، حسبما أكده المجمع في نشرته الداخلية الأخيرة.

وبهذه المناسبة، استغل السيد شيخي الفرصة لذكر الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع مشددا على ضرورة احترام آجال إنجاز مختلف مراحله"، حسب ذات المصدر.

وفي 26 نوفمبر 2018، أبرم المجمعان اتفاق يحدد القواعد المرجعية المتعلقة بتطوير شراكة من خلال إنشاء شركة مشتركة في الجزائر لاستغلال هذا المشروع الكبير.

ويذكر أن المشروع المندمج لاستغلال و تحويل الفوسفاط و الغاز الطبيعي الذي يحوز الطرف الجزائري فيه على 51 % مقابل 49 % للطرف الصيني، يتوزع بين منجم بلاد الحدبة بتبسة (شرق الجزائر) على مساحة 2045 هكتارا وأرضية وادي الكباريت بسوق أهراس المتربعة على 1484 هكتارا وأرضية حجار السود بسكيكدة على 149 هكتارا إلى جانب ميناء عنابة على 42 هكتارا.

وتم تخصيص حجم استثمار بمبلغ 6 ملايير دولار لمركب الفوسفاط الذي من المتوقع دخوله حيز الاستغلال سنة 2022 مع استحداث 3.000 منصب عمل مباشر في حين ورشاته للإنجاز عبر الولايات الأربعة تضمن 14.000 منصب عمل غير مباشر.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 10:21
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مشروع الفوسفات المندمج: سوناطراك و سيتيك الصينية يوقعان على ملحق لبروتوكول اتفاقهما
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 09:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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