الجوية الجزائرية: تذبذب مرتقب يوم الخميس في الرحلات من وإلى فرنسا

"ترقبا لحركة الاضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين المرتقبة غدا الخميس , طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من كل شركات الطيران المتعاملة معها بتقليص 20 بالمائة من برنامج رحلاتها ليوم 9 يناير2020 " يوضح السيد أندلسي في تصريح لواج.
ونتيجة لذلك تترقب الجوية الجزائرية " تذبذبا" في الرحلات من والى كل المطارات الفرنسية , لكن دون أي الغاء للرحلات, يؤكد نفس المسؤول, الذي اضاف انه ولمعالجة الوضع , قررت الشركة الوطنية " القيام بتقليص الرحلات مع الرفع من امكانياتها في الرحلات التي تم الحفاظ عليها و هذا عن طريق الرفع في عدد المقاعد".
كما اعلن, السيد أندلسي, من جهة أخرى أنه " تم تفعيل خلية المتابعة المنصبة على مستوى الجوية الجزائرية منذ الاعلان عن الاشعار بالإضراب, من اجل مواجهة هذه الوضعية".
يذكر ان النقابة الفرنسية دعت المراقبين الجويين الى الشروع في اضراب يوم 9 يناير 2020 في اطار التعبئة الوطنية للوظيف العمومي ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد في فرنسا.