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الجوية الجزائرية: تذبذب مرتقب يوم الخميس في الرحلات من وإلى فرنسا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
الجوية الجزائرية: تذبذب مرتقب يوم الخميس في الرحلات من وإلى فرنسا

الجزائر - بسبب الدعوة الى الاضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين, ستعرف رحلات الشركة الوطنية الجوية الجزائرية من والى فرنسا  "تذبذبا" غدا الخميس, "دون وجود أي إلغاء مرتقب", حسبما أفاد به يوم الاربعاء الناطق الرسمي للجوية الجزائرية, أمين أندلسي.

"ترقبا لحركة الاضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين المرتقبة غدا الخميس , طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من كل شركات الطيران المتعاملة معها بتقليص 20 بالمائة من برنامج رحلاتها ليوم 9 يناير2020 " يوضح السيد أندلسي في تصريح لواج.

ونتيجة لذلك تترقب الجوية الجزائرية " تذبذبا" في الرحلات من والى كل المطارات الفرنسية , لكن دون أي الغاء للرحلات, يؤكد نفس المسؤول, الذي اضاف انه ولمعالجة الوضع , قررت الشركة الوطنية  " القيام بتقليص الرحلات مع الرفع من امكانياتها في الرحلات التي تم الحفاظ عليها  و هذا عن طريق الرفع في عدد المقاعد".

كما اعلن, السيد أندلسي, من جهة أخرى أنه " تم تفعيل خلية المتابعة المنصبة على  مستوى الجوية الجزائرية منذ الاعلان عن الاشعار بالإضراب, من اجل مواجهة هذه الوضعية".

يذكر ان النقابة الفرنسية دعت المراقبين الجويين الى الشروع في اضراب يوم 9 يناير 2020  في اطار التعبئة الوطنية  للوظيف العمومي  ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

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الجوية الجزائرية: تذبذب مرتقب يوم الخميس في الرحلات من وإلى فرنسا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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