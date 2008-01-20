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مخالفات الصرف: أزيد من 8 مليار دينار خلال التسعة اشهر الاولى من 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 13:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
مخالفات الصرف: أزيد من 8 مليار دينار خلال التسعة اشهر الاولى من 2019

الجزائر - بلغت قيمة مخالفات الصرف المسجلة من طرف مصالح الجمارك أزيد من 8 مليار دج خلال التسعة أشهر الاولى من 2019، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك.

و سجلت مصالح الجمارك خلال التسعة اشهر الاولى من السنة المنصرمة 422 قضية مرتبطة بمخالفة القانون و تنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال بمبلغ اجمالي قدره 8،076 مليار دج ، أدت الى تنفيذ غرامات تصل إلى ازيد من 31،33 مليار دج .

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و بلغت قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية  قرابة  7،59 مليار دج بقيمة غرامات بلغت 30،36 مليار دج.

و خلال نفس الفترة، بلغت القضايا المرتبطة بالمخالفات خارج التجارة الخارجية قرابة 487،03 مليون دج مع تسجيل غرامات ب 974،05 مليون  دج.

و بلغت قيمة الاموال المحجوزة المجسدة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2019 حسب العملات، 1.722،446 اورو و 386.482 دولار و23،578 مليون دج و145.034 دينار تونسي و17.431 غرام من الذهب و 12.845،7 غرام من الفضة .

و حسب طبيعة المخالفات، سجلت الجمارك الجزائرية 507 محضرا موجها من طرف الاعوان المعتمدين تتضمن اساسا التصريح الكاذب ب 425 مخالفة وعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ (36) وعدم توطين رأس المال (28) بالإضافة إلى عدم الامتثال للإجراءات المحددة او التدابير المفروضة وعدم احترام الشروط المطلوبة .

و خلال سنة 2018 ، سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفة قدرت بقيمة اجمالية  تتعدى 11،785 مليار دج. هذه المخالفات تخص اساسا 12 شخاصا معنويا و 19 شخص طبيعي و أدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج.

و مع الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني، قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة و الغش و التحويل غير شرعي للأموال من و الى الخارج.

و تعمل هذه اللجنة، التي تعتبر اداة إضافية لتعزيز محاربة الغش و التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال، على تحرير تقرير يحتوي على  توصيات جمركية  يتم إرساله للسلطات المعنية.

و لنفس الغرض، قامت وزارة المالية بوضع لجنة مراقبة مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 13:51
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مخالفات الصرف: أزيد من 8 مليار دينار خلال التسعة اشهر الاولى من 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 13:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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