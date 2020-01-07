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مؤسسات ناشئة: التحضيرلإطلاق مسارات تكوينية مختلطة تضم الهندسة والتسيير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 15:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

تيبازة- أعلن المدير العام للمدرسة العليا للتجارة كمال بوصافي يوم الثلاثاء بتيبازة عن التحضير الجاري لاقتراح تكوينات "مختلطة" موجهة للمهندسين ومديري المؤسسات من أجل السماح ببروز المؤسسات الناشئة في إطار استحداث مراكز تكنولوجية بالجزائر.

وأوضح السيد بوصافي خلال مراسيم التوقيع على اتفاقية اطار بين المدرسة العليا للتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن "المدرسة ستدرج تكوينات جديدة تتناسب مع برنامج الحكومة".

كما أشار إلى أن المدرسة العليا الكائن مقرها ببلدية القليعة (ولاية تيبازة) تعتزم اطلاق تكوينات "مختلطة" بالتعاون مع مؤسسات التكوينات التقنية (الهندسة) من أجل المساهمة في بناء مراكز تكنولوجية في إطار الاقتصاد الجديد.

وأضاف أنه "بداية من سنة 2020, سيدخل العالم في اقتصاد جديد يقوم على عنصر رئيسي يتمثل في الذكاء الاصطناعي الذي يضم بدوره البيانات الضخمة".

كما أشار المسؤول إلى نقص المعارف لدى المهندس في تسيير المؤسسة على الرغم من خبرته التقنية, مؤكدا على أهمية اشراكه في تكوين مدراء المؤسسات بذات المدرسة" من أجل "بناء مؤسسات ناشئة مستقبلية".

وفي هذا الصدد, أكد المسؤول الأول بالمدرسة العليا للتجارة على أهمية التوجه نحو تكوين يتوافق مع حاجيات السوق, من جهة, ومع البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية, لاسيما فيما يخص تكوين مدراء المؤسسات الناشئة.

كما اعتبر أن "المؤسسات الناشئة بحاجة لإطارات تسيير يتم تكوينها في مجال انشاء المؤسسات وتسييرها".

من جهة أخرى,  ذكر مدير المدرسة أن هذه المؤسسة تقترح تكوينات أكاديمية وأخرى متواصلة.

ففيما يخص التكوين الأكاديمي, يقول, "نستقبل أفضل الطلبة المتحصلين على البكالوريا في البلاد, وهو ما يضعنا أمام مسؤولية هامة لأجل تكوينهم والسماح لهم بالاندماج في الاقتصاد الوطني".

أما بخصوص التكوين المتواصل, فإن المدرسة العليا للتجارة تطمح, حسبه, إلى بعث حركية جديدة في إطار التعاون مع البيئة الاقتصادية من خلال الاتفاقية الاطار المذكورة أعلاه علاوة على اتفاقيات أخرى وقع عليها مع هيئات مالية وأخرى جاري انجازها.

كما أكد في الأخير بقوله "إننا نعمل مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم من أجل تكوين مسيرين في الرياضة ومع اطارات سونلغاز لتكوين أعضاء الادارة في تسيير قطاع الكهرباء والغاز".

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 16:56
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مؤسسات ناشئة: التحضيرلإطلاق مسارات تكوينية مختلطة تضم الهندسة والتسيير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 15:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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