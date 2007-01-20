أهم زبائن الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك.
الدولة القيمة النسبة
(مليون دولار)
-فرنسا 4.619 +0,47 بالمئة
-إيطاليا 4.303 -20,38بالمئة
-اسبانيا 3.580 -20,87بالمئة
-الولايات المتحدة 2.187 -41,32بالمئة
-تركيا 2.015 -1,56 بالمئة
-بريطانيا العظمى 2.011 -19,55بالمئة
-الصين 1.570 +31,05 بالمئة
-الهند 1.440 -1,17بالمئة
- هولندا 1.383 -27,91 بالمئة
-كوريا الجنوبية 1.292 +14,97بالمئة
-تو
نس 1.168 +35,13 بالمئة
-البرازيل 1.136 -44,97بالمئة
-بلجيكا 737,83 -37,17بالمئة
-البرتغال 719,28 -36,66بالمئة
سنغافورة 535,71 +183,29 بالمئة
باقي الزبائن عبر العالم (141 دولة) : 3.916,16
المجموع: 32.618,96