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أهم زبائن الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات

الجزائر - قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من 2019 ، و تطور هذه الصادرات (ارتفاعا أو تراجعا) نحو هذه الدول، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .

 

       المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك.

 

الدولة                    القيمة                            النسبة                    

 

                                             

                       (مليون دولار)  

 

-فرنسا                     4.619                        +0,47 بالمئة

-إيطاليا                    4.303                        -20,38بالمئة

-اسبانيا                    3.580                         -20,87بالمئة

-الولايات المتحدة        2.187                           -41,32بالمئة

-تركيا                     2.015                         -1,56 بالمئة

-بريطانيا العظمى       2.011                         -19,55بالمئة          

      

-الصين                   1.570                         +31,05 بالمئة              

                          

-الهند                     1.440                          -1,17بالمئة

- هولندا                  1.383                          -27,91 بالمئة 

-كوريا الجنوبية          1.292                        +14,97بالمئة

-تو

نس                     1.168                         +35,13 بالمئة

-البرازيل                 1.136                          -44,97بالمئة  

-بلجيكا                    737,83                        -37,17بالمئة

-البرتغال                 719,28                        -36,66بالمئة

سنغافورة                 535,71                        +183,29 بالمئة

 

باقي الزبائن عبر العالم     (141 دولة) : 3.916,16

المجموع:  32.618,96

كلـمات مفتـاحيــة :
أهم زبائن الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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