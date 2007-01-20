أهم مموني الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

ارتفاع العجز التجاري للجزائر إلى 5،75 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019 -

تلمسان: رياضة المشي، ممارسة رياضية وترفيهية في انتشار -

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر -

توقيف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة والمسيلة -

الشعب الصحراوي ضاق ذرعا بالإنتظار وعلى الأمم المتحدة التحرك لإنقاذ عملية التسوية -

الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية التركي -

السيد بوقدوم يتحادث مع نظيره التركي -

كرة اليد/كأس افريقيا 2020 (تحضيرات): المنتخب الجزائري يواجه نظيره الانغولي وديا يوم الخميس بالعاصمة -

هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية عين تيموشنت -

إنتشار للدبلوماسية الجزائرية للاضطلاع بدور إقليمي و دولي -

دخول القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات حيز التنفيذ -

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا -

لوح تسخين كهربائي يتسبب في نشوب حريق بغرفة جامعية بتيزي وزو -

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر -

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين -

بوقادوم يتحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب -

صحة عمومية: نظام مشترك بين الوزارات قريبا لرصد لدغات الثعابين -

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل -

الجزائر تدين ب قوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس -