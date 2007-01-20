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أهم مموني الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات

الجزائر - في الآتي قائمة الممونين الرئيسيين للجزائر وقيمة الواردات من هذه البلدان خلال الاحدى عشر شهرا (11) الاولى من 2019 مع مقارنة مع الواردات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

     المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك .

        

       البلد                            القيمة                             

التطور

                                 ( مليون دولار)

 

-الصين                          7.116                          +0،50بالمئة

-فرنسا                           3.873                          -9،25

بالمئة

- ايطاليا                         3.060                          -8،59

بالمئة 

-اسبانيا                          2.709                           -15،19

بالمئة

- المانيا                          2.657                         

-7،14بالمئة

-تركيا                           2.049                          -2،59بالمئة

 

- الارجنتين                     1.603                         -8،78 بالمئة

-الولايات المتحدة الامريكية 1.292                         -15،09 بالمئة

- البرازيل                       1.033                         -8،32 بالمئة

 

- الهند                            914                           -22،51

با

لمئة

-كوريا الجنوبية                790                             -29،55بالمئة

                      

-العربية السعودية             573                           -12،12 بالمئة

- مصر                          533                            +6،50 بالمئة

-كندا                             527                            +20،39

بالمئة

-بولونيا                         509                           -10،51بالمئة

 

 

باقي  بلدان العالم ( 184 بلدا) : 9.127،03

 

المجموع:    38.372،29

كلـمات مفتـاحيــة :
أهم مموني الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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