أهم مموني الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من 2019

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك .
البلد القيمة
التطور
( مليون دولار)
-الصين 7.116 +0،50بالمئة
-فرنسا 3.873 -9،25
بالمئة
- ايطاليا 3.060 -8،59
بالمئة
-اسبانيا 2.709 -15،19
بالمئة
- المانيا 2.657
-7،14بالمئة
-تركيا 2.049 -2،59بالمئة
- الارجنتين 1.603 -8،78 بالمئة
-الولايات المتحدة الامريكية 1.292 -15،09 بالمئة
- البرازيل 1.033 -8،32 بالمئة
- الهند 914 -22،51
با
لمئة
-كوريا الجنوبية 790 -29،55بالمئة
-العربية السعودية 573 -12،12 بالمئة
- مصر 533 +6،50 بالمئة
-كندا 527 +20،39
بالمئة
-بولونيا 509 -10،51بالمئة
باقي بلدان العالم ( 184 بلدا) : 9.127،03
المجموع: 38.372،29