سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية

الجزائر - وقع مجمع سونلغاز يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية اطار مع هولدينغ "ألجيريا كيميكال سبيسيالتيز" (ACS/SPA) من اجل الحصول على مختلف المواد التي تنتجها الصناعة الكيميائية المحلية و تقليص الرجوع الى الاستيراد.

و في كلمة له خلال مراسيم امضاء الاتفاقية، اوضح الرئيس المير العام لمجمع سونلغاز السيد شاهر بولخرص، ان هذه الاتفاقية ستعزز استبدال واردات السلع و الخدمات، و ستخدم ايضا حاضنات المؤسسات الناشئة الجزائرية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال نسيج المناولة المتعلق بهذه الصناعات.

و حسب ذات المسؤول فان هذه الاتفاقية ستسمح ايضا بترقية الانتاج المحلي و خلق القيمة المضافة المحلية فضلا عن الحفاظ على مناصب الشغل و خلق مناصب جديدة.

من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لACS/SPA، السيد عبد الغني بن بتكة، بأن هذه الاتفاقية ستسمح بتزويد مجمع سونلغاز بمختلف المواد التابعة للصناعة الكيميائية على غرار البلاستيك و الدهن و الزجاج.