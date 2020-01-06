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سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 13:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية

الجزائر - وقع مجمع سونلغاز يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية اطار مع هولدينغ "ألجيريا كيميكال سبيسيالتيز" (ACS/SPA) من اجل الحصول على مختلف المواد التي تنتجها الصناعة الكيميائية المحلية و تقليص الرجوع الى الاستيراد.

و في كلمة له خلال مراسيم امضاء الاتفاقية، اوضح الرئيس المير العام لمجمع سونلغاز السيد شاهر بولخرص، ان هذه الاتفاقية ستعزز استبدال واردات السلع و الخدمات، و ستخدم ايضا حاضنات المؤسسات الناشئة الجزائرية  و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال نسيج المناولة المتعلق بهذه الصناعات.

و حسب ذات المسؤول فان هذه الاتفاقية ستسمح ايضا بترقية الانتاج المحلي و خلق القيمة المضافة المحلية فضلا عن الحفاظ على مناصب الشغل و خلق مناصب جديدة.

من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لACS/SPA، السيد عبد الغني بن بتكة، بأن هذه الاتفاقية ستسمح بتزويد مجمع سونلغاز بمختلف المواد التابعة للصناعة الكيميائية على غرار البلاستيك  و الدهن و الزجاج.

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سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 كانون2/يناير 2020 13:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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