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ايرادات جمركية: ارتفاع بنسبة 7ر5 % خلال الاشهر ال11 من سنة 2019

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
ايرادات جمركية: ارتفاع بنسبة 7ر5 % خلال الاشهر ال11 من سنة 2019

الجزائر- بلغت الايرادات الجمركية للجزائر خلال الاشهر الاحدى عشر من سنة 2019 حوالي 35ر965 مليار دج مقابل 40ر913 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع بنسبة 69ر5%, حسبما علمته واج من المديرية العامة للجمارك.

و يرجع هذا التحسن بشكل اساسي –يضيف ذات المصدر- الى الموارد "الاستثنائية" التي تم تحصيلها في اطار التسويات من قبل قباضات الجمارك بميناء الجزائر خلال نفس الفترة و التي بلغت 15ر160 مليار دج.

و تم توجيه الايرادات التي حصلتها الجمارك لتمويل ميزانية الدولة في حدود 19ر830 مليار دج مقابل 98ر785 مليار دج أي بارتفاع بنسبة 63ر5% خلال الفترة المرجعية.

و اضاف ذات المصدر ان الايرادات الموجهة لميزانية الدولة شكلت نسبة 86% من مجموع الايرادات الجمركية خلال الاشهر الاحدى عشر من سنة 2019.

اما بخصوص الايرادات المخصصة لصندوق ضمان و تضامن الجماعات المحلية فقد بلغت 49ر83 مليار دج مقابل 59ر79 مليار دج أي بارتفاع بحوالي 5 % خلال نفس الفترة المقارنة.

و اضافت المديرية العامة للجمارك ان الايرادات الموجهة للصندوق الوطني للمعاشات بلغت حوالي 46ر45 مليار دج مقابل 07ر40 مليار دج وهو ما يمثل زيادة ب43ر13%, حسب ارقام مديرية الدراسات و الاستشراف بالجمارك.

اما بخصوص الايرادات الموجهة لحسابات التخصيص الخاص فقد قدرت ب23ر5 مليار دج مقابل 73ر5 مليار دج مسجلة بالتالي انخفاضا ب73ر8%.

كما أوضح المصدر ذاته ان الايرادات المخصصة للبلديات بلغت خلال الفترة الممتدة بين يناير إلى نوفمبر حوالي 68ر967 مليون دج مقابل 33ر 014 2 مليون دج مسجلة انخفاضا بحوالي 96ر51% مقارنة بنفس الفترة من السنة الاخيرة.

و كانت الايرادات الجمركية قد بلغت في سنة 2018 حوالي 28ر026 1 مليار دج مقابل 81ر005 1 مليار دج في سنة 2017 مسجلة ارتفاعا ب(+03ر2 %).

للتذكير فان حوالي 86% من مجموع الموارد المحصلة قد وجهت لتمويل ميزانية الدولة في حدود 13ر882 مليار دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
ايرادات جمركية: ارتفاع بنسبة 7ر5 % خلال الاشهر ال11 من سنة 2019
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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